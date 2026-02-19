Đường hoa Nguyễn Huệ đông nghịt: Thợ ảnh dạo 'hốt bạc', kiếm tiền triệu mỗi tối

Tối mùng 2 tết, biển người đổ về đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM). Các lối vào, khu vực tiểu cảnh đều tập trung đông du khách tới check-in, chụp ảnh.

Lượng khách tăng đột biến giúp nhiều thợ ảnh dạo "hốt bạc" dịp tết khi nhu cầu chụp ảnh tăng mạnh. Các thợ ảnh liên tục bấm máy và hướng dẫn du khách tạo dáng ở những khu vực tiểu cảnh. Với giá 30.000 đồng/tấm, chỉ cần vài giờ cao điểm buổi tối họ cho biết thu về cả triệu đồng.

Toàn cảnh đường hoa Nguyễn Huệ nhìn từ flycam tối mùng 2 tết, dòng người đặc kín kéo dài suốt đầu từ đầu đến cuối đường ẢNH: NI NA

Từ khoảng 19 giờ, du khách đổ về nơi đây tham quan, chụp ảnh. Có thời điểm, đường hoa Nguyễn Huệ gần như không còn khoảng trống ẢNH: NI NA

Các thợ ảnh dạo tranh thủ ghi lại khoảnh khắc lưu niệm cho các du khách. Mỗi tấm ảnh có giá 30.000 đồng và khách lấy liền sau khi chụp ẢNH: NI NA

Dịch vụ nhanh gọn và giá cả phải chăng đã thu hút rất đông khác Nhiều gia đình tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đầu năm ẢNH: NI NA

Càng về đêm, không khí sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều đại gia đình cùng nhau xuống phố du xuân ẢNH: NI NA

Do khu vực bên trong quá đông, nhiều người không thể vào tham quan đã đứng phía ngoài để chụp ảnh ẢNH: NI NA

Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra hào hứng khi hòa mình vào không khí sôi động, nhộn nhịp tại đường hoa Nguyễn Huệ trong những ngày đầu năm mới ẢNH: NI NA

Hoạt động viết thư pháp tổ chức ngay trong khuôn viên đường hoa Nguyễn Huệ thu hút đông người tham gia, đặc biệt là các em nhỏ và phụ huynh. Chị Hồng Ngọc (43 tuổi) cho biết chị có mặt tại đây từ 7 giờ đến 22 giờ để phục vụ khách xin chữ đầu năm. ẢNH: NI NA

Các tuyến đường dẫn vào Phố đi bộ Nguyễn Huệ như Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng, Đồng Khởi ghi nhận lượng phương tiện tăng cao. Nhiều thời điểm, xe máy, ô tô di chuyển chậm do lưu lượng dồn về khu vực trung tâm lớn hơn bình thường ẢNH: NI NA

Lực lượng chức năng được bố trí tại các nút giao để phân luồng, hạn chế ùn ứ kéo dài ẢNH: NI NA

Bạn Hoài Như (20 tuổi) cho biết phải mất gần 30 phút mới di chuyển được qua đoạn đường dẫn vào phố đi bộ Nguyễn Huệ vì lượng xe quá đông. Dù vậy, bạn vẫn quyết định gửi xe từ xa rồi đi bộ vào khu vực trung tâm để tham quan và chụp ảnh cùng gia đình ẢNH: NI NA

Sau 2 ngày tết, đường hoa Nguyễn Huệ vẫn là điểm tập trung đông người dân và du khách trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Lượng khách tăng cao cho thấy sức hút của không gian lễ hội giữa trung tâm TP.HCM. Dự báo những ngày tới, khu vực này sẽ tiếp tục đông, nhất là vào khung giờ cao điểm.