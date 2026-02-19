Đường hoa Nguyễn Huệ đông nghịt: Thợ ảnh dạo 'hốt bạc', kiếm tiền triệu mỗi tối

Những ngày đầu năm Bính Ngọ, biển người đổ về đường hoa Nguyễn Huệ ở trung tâm TP.HCM để check-in, chụp ảnh. Nhiều thợ ảnh dạo cho biết mùa tết năm nay bội thu, kiếm tiền triệu mỗi tối.
Tối mùng 2 tết, biển người đổ về đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM). Các lối vào, khu vực tiểu cảnh đều tập trung đông du khách tới check-in, chụp ảnh.
Lượng khách tăng đột biến giúp nhiều thợ ảnh dạo "hốt bạc" dịp tết khi nhu cầu chụp ảnh tăng mạnh. Các thợ ảnh liên tục bấm máy và hướng dẫn du khách tạo dáng ở những khu vực tiểu cảnh. Với giá 30.000 đồng/tấm, chỉ cần vài giờ cao điểm buổi tối họ cho biết thu về cả triệu đồng.
Sau 2 ngày tết, đường hoa Nguyễn Huệ vẫn là điểm tập trung đông người dân và du khách trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Lượng khách tăng cao cho thấy sức hút của không gian lễ hội giữa trung tâm TP.HCM. Dự báo những ngày tới, khu vực này sẽ tiếp tục đông, nhất là vào khung giờ cao điểm.
