Đường hư hỏng, doanh nghiệp ở TP.HCM xin tự bỏ tiền làm mới toàn tuyến

Sẵn sàng bỏ 100% kinh phí làm đường



Liên quan đến những phản ánh về tình trạng hạ tầng giao thông tại tuyến đường Đê Bao thuộc phường Phú An (TP.HCM), đại diện các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn đã có những phản hồi chính thức với tinh thần cầu thị khắc phục, giải quyết triệt để nhằm đảm bảo đời sống cho người dân xung quanh.

Người dân phản ánh về tình trạng xuống cấp đường Đê Bao do xe quá tải. Hoạt động của các doanh nghiệp tại các cảng gây bụi bẩn ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Bà Nguyễn Thị Hà Lam, Phó giám đốc Công ty TNHH Phân bón Nguyên Ngọc (1 trong 4 doanh nghiệp hoạt động tại khu vực), chia sẻ từ năm 2009, khu vực này đã được nhà nước chấp thuận chủ trương xây dựng kho nông sản và phân bón. Thời điểm đó, tuyến đường này chỉ là đường bờ bao thô sơ, sình lầy như đường ruộng. Suốt 17 năm qua, doanh nghiệp đã chủ động bỏ kinh phí đổ đá, thuê xe lu dặm vá định kỳ mỗi năm nhiều đợt để duy trì mặt đường phẳng cho người dân và xe cộ lưu thông.

"Doanh nghiệp hoàn toàn thấu hiểu những bức xúc của bà con khi mặt đường có những thời điểm bị xuống cấp vào mùa mưa do chưa kịp xử lý. Chúng tôi rất mong người dân thông cảm. Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là được tự bỏ 100% kinh phí để nâng cấp, bê tông hóa toàn bộ tuyến đường này thật khang trang, phục vụ cho cả người dân lẫn sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội của địa phương", bà Lam bày tỏ.

Theo hồ sơ, từ năm 2019, Công ty Nguyên Ngọc đã đại diện các doanh nghiệp nộp đơn lên các sở ban ngành xin chủ trương nâng cấp toàn diện tuyến đường Đê Bao. Đến năm 2025, dự án cải tạo, gia cố 760 m mặt đê kết hợp làm đường giao thông (quy mô ngang 6 m, kết cấu bê tông cốt thép tải trọng cao) đã được UBND tỉnh Bình Dương (cũ) chấp thuận chủ trương, Cục Thủy lợi thẩm định thiết kế kỹ thuật.

Các xe ủi ban đường để đổ đá đường Đê Bao ẢNH: TRẦN KHA

Tuy nhiên, do thay đổi về địa giới hành chính (sáp nhập địa phương về TP.HCM), hồ sơ thủ tục cấp phép thi công bị "vướng". Do đó, dù doanh nghiệp đã liên tục có các văn bản kiến nghị vào năm 2025 và mới đây nhất là ngày 28.5.2026 nhưng vẫn phải tạm dừng thi công để chờ hướng dẫn pháp lý.

Doanh nghiệp cam kết sau khi hoàn thành sẽ bàn giao toàn bộ tuyến đường cho nhà nước quản lý và chịu trách nhiệm bảo trì nếu có hư hỏng sau này.

Phản hồi chính thức từ cơ quan chức năng

Trước những kiến nghị của doanh nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã có văn bản phản hồi chính thức số 6321/SNNMT-CCTL liên quan đến hiện trạng và thủ tục pháp lý của tuyến đê này.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, đoạn đê bao dài 760 m (từ K0÷ K0+760, vị trí K0 tiếp giáp với đường ĐT744) mà Công ty Nguyên Ngọc xin nâng cấp thuộc công trình đê bao Tân An. Tuyến đê này hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 1994, được nâng cấp vào các năm 1998, 2015; do Trung tâm đầu tư, khai thác Thủy lợi và Nước sạch nông thôn tỉnh Bình Dương quản lý. Công trình có nhiệm vụ phòng hộ, chống lũ, chống ngập úng do ảnh hưởng của triều cường và việc xả lũ của Hồ Dầu Tiếng cho 410 ha đất sản xuất nông nghiệp cùng khu dân cư phường Phú An. Do thiết kế ban đầu không tính toán tải trọng cho xe cơ giới và chưa được cứng hóa, theo quy định, tất cả các xe cơ giới lưu thông tại đây chỉ được phép có tổng tải trọng không vượt quá 10 tấn (bao gồm cả phương tiện và hàng hóa).

Đường Đê Bao được đổ đá ẢNH: TRẦN KHA

Về mặt pháp lý, Sở Nông nghiệp và Môi trường hoan nghênh tinh thần của Công ty Nguyên Ngọc khi chủ động đề xuất tự bỏ kinh phí cải tạo, gia cố mặt đê kết hợp làm đường giao thông, khẳng định việc xã hội hóa này là hoàn toàn phù hợp với chính sách của Nhà nước. Tuy nhiên, trong hồ sơ của doanh nghiệp có hạng mục xây dựng 3 cống qua đê (tại rạch Lò, rạch Chà, rạch Tàu) để thay thế 3 cống cũ hiện hữu. Theo luật Đê điều năm 2006, hạng mục này bắt buộc phải được UBND cấp tỉnh cấp giấy phép thi công.

\Do phát sinh sau quá trình thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính hiện tại của thành phố vẫn chưa quy định rõ "thành phần hồ sơ" đối với việc cấp phép cho hoạt động này. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường chưa có cơ sở pháp lý để hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục cấp phép theo đúng quy định.

Hiện tại, Sở đang khẩn trương tham mưu cho UBND Thành phố ban hành quy định mới về quản lý, khai thác công trình thủy lợi, đê điều. Khi quy trình nội bộ về "Thành phần hồ sơ cấp phép" được hoàn thiện, Sở sẽ lập tức thông báo để doanh nghiệp tổ chức triển khai. Trong thời gian chờ đợi, Sở đề nghị doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm túc quy định tổng tải trọng lưu thông dưới 10 tấn để đảm bảo an toàn cho tuyến đê. Đồng thời, Sở cũng giao Chi cục Thủy lợi phối hợp với lực lượng CSGT và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm tải trọng, rà soát các bến bãi tập kết trong phạm vi bảo vệ đê điều.

Chủ động ứng phó giảm thiểu khói bụi

Bên cạnh câu chuyện làm đường, trước phản ánh của người dân về tình trạng phát tán bụi trong quá trình bốc dỡ, trung chuyển hàng hóa từ kho bãi xuống sà lan, phía doanh nghiệp cũng đã khẩn trương rà soát và đưa ra giải pháp xử lý.

Bà Hà Lam cho biết, hoạt động của công ty chủ yếu mảng logistics, cho thuê kho bãi và bốc dỡ hàng hóa. Do chưa lường trước được sức gió tự nhiên gây phát tán bụi khi đổ hàng từ xe ben vào máng tải, doanh nghiệp đã rút kinh nghiệm và triển khai ngay 2 phương án kỹ thuật.

Các vị trí phát sinh bụi trong quá trình xuất hàng ẢNH NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Nhà chắn bụi. Cô lập khu vực hàng rót từ xe ben xuống băng tải, không để bụi phát tán vào môi trường. ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Cụ thể, doanh nghiệp hiện đang khẩn trương thi công một nhà che chắn bụi kiên cố ngay tại khu vực đầu xe ben đổ hàng. Đồng thời, tại khu vực bốc dỡ xuống sà lan, một hệ thống máng rót liệu khép kín cũng đang được lắp đặt nhằm dẫn dòng hàng chảy thẳng xuống lòng tàu, triệt tiêu việc bụi bay theo gió ra môi trường xung quanh. "Chúng tôi đang tập trung nhân lực thi công các hạng mục này và cam kết nếu phương án này chưa đạt hiệu quả tối ưu, chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp công nghệ khác cho đến khi xử lý triệt để, không để ảnh hưởng đến cuộc sống bà con", đại diện doanh nghiệp khẳng định.

Song song đó, trong thời gian chờ đợi dự án làm đường chính thức được cấp phép, các doanh nghiệp tại đây vẫn tiếp tục duy trì việc đổ đá dặm vá, dùng xe lu lèn chặt các vị trí mặt đường bong tróc, đồng thời thuê đơn vị chuyên sửa chữa, tưới nước mặt đường hằng ngày để hạn chế tối đa khói bụi phát sinh do phương tiện di chuyển.

Chính quyền đôn đốc, kiến nghị tháo gỡ khẩn cấp

Trước những diễn biến tại hiện trường, đại diện UBND phường Phú An cho biết, ngay sau khi ghi nhận ý kiến phản ánh từ cử tri và nhân dân, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, mời ban quản lý bến bãi và các doanh nghiệp lên làm việc. Địa phương đã yêu cầu các cơ sở thẳng thắn nhìn nhận thiếu sót, khẩn trương tôn tạo các vị trí mặt đường hư hỏng, triển khai ngay các biện pháp che chắn bụi để tránh gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Qua kiểm tra, chính quyền ghi nhận các doanh nghiệp có thái độ rất cầu thị và đã bắt tay vào thực hiện khắc phục.

Đại diện UBND phường Phú An Kiểm tra công tác khắc phục bụi tại một bến cảng đường Đê Bao ẢNH: TRẦN KHA

Nhằm giải quyết dứt điểm bài toán hạ tầng, ngày 2.6.2026, UBND phường Phú An đã ký văn bản số 654/UBND-KT gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM để kiến nghị tháo gỡ nút thắt thủ tục hành chính.

Trong văn bản, UBND phường Phú An nêu rõ: Mặt đê bao Tân An hiện đã xuống cấp, hư hỏng nhiều vị trí, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và việc vận chuyển hàng hóa. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân, giải quyết bức xúc mang tính chính đáng của cử tri và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện dự án bằng nguồn vốn tự nguyện 100%, UBND phường kiến nghị Sở Nông Nghiệp và Môi trường TP.HCM tiếp tục hướng dẫn quy trình, thủ tục cấp phép xây dựng hoặc đưa ra phương án linh hoạt để Công ty TNHH Phân bón Nguyên Ngọc sớm hoàn thiện hồ sơ, triển khai thi công dự án cải tạo 760 m mặt đê bao trong thời gian sớm nhất.