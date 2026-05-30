Trên đường nát, dưới sông lở: Cuộc sống đảo lộn của người dân Phú An, TP.HCM

Nhiều hộ dân tại tuyến đường Đê Bao thuộc phường Phú An (TP.HCM) vừa đồng loạt gửi đơn phản ánh về tình trạng xe quá tải "băm nát" đường Đê Bao, gây bụi bẩn. Trong khi dưới sông tàu lớn ra vào cảng làm sạt lở đất, cùng tình trạng ô nhiễm từ xưởng sản xuất khiến người dân vô cùng bức xúc.

"Ổ khủng long" trên đường Đê bao

Theo phản ánh của các hộ dân tại đây (khu phố Tân An 5 và Tân An 9, phường Phú An, TP.HCM), những năm gần đây, cuộc sống của họ bị đảo lộn kể từ khi các cảng bến thủy nội địa và nhà máy sản xuất viên nén đi vào hoạt động rầm rộ. Tuyến đường Đê Bao vốn bình yên, nay trở thành nỗi ám ảnh với những "ổ khủng long" chằng chịt.

Người dân phản ánh về tình trạng xe quá tải "băm nát" đường Đê Bao, gây bụi bẩn. Trong khi, dưới sông tàu lớn ra vào cảng làm sạt lở đất ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Dù ngay đầu đường Đê Bao có biển cấm xe trên 10 tấn (cấm xe có tổng tải trọng trên 10 tấn lưu thông trên đê), nhưng hàng loạt xe container loại 20 - 40 feet vẫn ngang nhiên ra vào.

Anh Nguyễn Tiến Hà (ở đường Đê Bao) bức xúc cho biết: "Hồi xưa đây là tuyến đường rất tấp nập khách du lịch, vườn trái cây yên bình. Nhưng 3 năm nay, các công ty mọc lên, xe container ra vào phá nát con đường. Những cái ổ gà bây giờ là ổ khủng long, xe máy không thể đi nổi, người dân quanh đây sống rất khổ".

Một xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc đầy hàng hóa lưu thông trên đường Đê Bao ẢNH: TRẦN KHA

Không chỉ hư hỏng hạ tầng, tình trạng ô nhiễm môi trường cũng ở mức báo động. Chị Phạm Kim Châu (ở đường Đê Bao) cho biết bụi từ hoạt động vận chuyển và sản xuất viên nén bao phủ khắp nơi.

"Gió hướng nào là dân hướng đó chết. Bụi ngộp và hôi lắm. Nhà lúc nào cũng phải đóng cửa, lau chùi không biết bao nhiêu lần cho xuể. Tôi đi khám bệnh, bác sĩ kết luận bị dị ứng khói bụi, tốn tiền triệu mua thuốc mà vẫn không hết ngứa".

Sông lở, đất sụt vì tàu lớn

Nỗi lo của người dân không chỉ dừng lại trên bộ mà còn dưới nước. Nhánh sông Thị Tính đoạn qua khu vực này chỉ rộng khoảng 100 m, nhưng thường xuyên đón các tàu lớn dài trên 70m ra vào cảng. Việc tàu trọng tải lớn quay đầu, nổ máy công suất cao đã gây ra tình trạng xói mòn, sạt lở nghiêm trọng sát vách nhà dân.

Người dân dùng tấm ni lông che chắn cửa sổ ngăn bụi vào nhà nhưng không hiệu quả ẢNH: TRẦN KHA

Cửa nhà dân lúc nào cũng đóng. Ô tô để trong sân nhà cũng phủ kín ngăn bụi ẢNH: TRẦN KHA

Ông Trà Văn Cư (ở đường Đê Bao) là một trong những hộ chịu ảnh hưởng nặng. Trong đơn phản ánh, ông Cư cho biết khu đất của gia đình bị tàu của các cảng khi quay đầu, đậu đỗ đã làm sạt lở, lún đất với chiều dài 97 m dọc bờ sông, chiều sâu sụt lún từ 0,6 m - 0,9 m. Các cọc cấm theo đất của gia đình bị đẩy ra xa bờ sông từ 1 - 2 m. Tương tự, đất của bà Vũ Thị Xuân Hương và bà Võ Tuyết Minh (đối diện cảng) cũng bị chân vịt tàu lớn đánh sạt lở toàn bộ hàng rào và cọc cừ, khiến đất đai trôi xuống lòng sông.

Người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng "trên phá đường, dưới lở sông" vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Chiều 28.5, có mặt trực tiếp tại khu vực người dân phản ánh, chúng tôi ghi nhận đầu đường Đê Bao dù có biển cấm xe có tổng tải trọng trên 10 tấn lưu thông trên đê nhưng nhiều xe đầu kéo, container chở hàng hóa vẫn di chuyển trên tuyến đường này.

Những chiếc xe di chuyển kéo theo bụi mù bay xộc vào nhà dân. Tại khu đất nhà ông Trà Văn Cư sát mé sông bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, ông phải căng dây, đặt biển báo nguy hiểm quanh khu đất.

Bụi bám đầy trên tấm bạt che chắn nhà dân ẢNH: TRẦN KHA

Cùng ngày, chúng tôi cũng ghi nhận, các công nhân đang dùng xe cuốc để san lấp, dặm vá lại những đoạn đường đê "ổ gà, ổ voi" xuống cấp. Những chiếc xe tải chở nước để tưới dọc theo tuyến đường này để giảm bụi. Đường tuy được dặm vá, phun nước nhưng rất khó di chuyển do gồ ghề và đầy bụi.

Chính quyền nói gì?

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, lãnh đạo UBND phường Phú An cho biết, địa phương đã nắm được phản ánh của người dân và đã mời các doanh nghiệp lên làm việc.

Về việc dặm vá đường, phường đã yêu cầu các doanh nghiệp cam kết cùng chia sẻ kinh phí để dặm vá các ổ voi, ổ gà và thực hiện tưới nước giảm bụi thường xuyên.

Khu đất nhà ông Trà Văn Cư (ở đường Đê Bao) sạt lở, sụt lún... ẢNH: TRẦN KHA

Có đoạn dọc bờ sông chiều sâu sụt lún từ 0,6 m - 0,9 m ẢNH: TRẦN KHA

Về giải pháp căn cơ, UBND phường đã hướng dẫn các doanh nghiệp xin chủ trương của thành phố để thực hiện dự án xã hội hóa, nâng cấp toàn bộ tuyến đường Đê Bao. "Nếu sớm được thống nhất chủ trương, dự kiến cuối quý 2 hoặc đầu quý 3 năm nay sẽ triển khai thi công để đảm bảo an toàn cho dân đi lại", lãnh đạo phường Phú An thông tin.

Về xử lý xe quá tải, phường đã họp liên ngành và kiến nghị Trạm Cảnh sát giao thông Tây Bắc cùng Chi cục Thủy lợi tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm tải trọng.

Tuyến đường Đê Bao được dặm vá "ổ gà, ổ voi", ảnh chụp ngày 28.5 ẢNH: TRẦN KHA

Về vấn đề sạt lở, lãnh đạo phường cho rằng việc sạt lở trên sông có nhiều nguyên nhân khách quan do lưu lượng tàu thuyền trên sông Sài Gòn và sông Thị Tính rất lớn. Tuy nhiên, phường sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý đường thủy để kiểm tra, đánh giá cụ thể mức độ tác động của các tàu vào cảng đối với đất ven sông của hộ dân.

Cũng theo lãnh đạo UBND phường, khu vực phía trong rạch nằm trong quy hoạch phát triển đô thị. Trong thời gian tới, địa phương sẽ triển khai các dự án thu hồi đất theo quy hoạch. Trước mắt, người dân mong mỏi chính quyền sớm có biện pháp mạnh tay để ngăn chặn xe quá tải, hoạt động sản xuất gây bụi bẩn, sạt lở tại đây trả lại môi trường sống trong lành và an toàn cho khu dân cư.