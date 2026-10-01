Đường huyết ban đêm thất thường: Chuyên gia lưu ý 4 nguyên nhân dễ mắc

Bà Jennifer Lefton, thạc sĩ khoa học - chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ, chỉ ra một số thói quen buổi tối sau đây có thể vô tình ảnh hưởng tới đường huyết, đồng thời đưa ra lời khuyên để mọi người chủ động kiểm soát chỉ số này tốt hơn, theo Verywell Health (Mỹ).

Bỏ bữa hoặc ăn uống thất thường

Bỏ hoặc trì hoãn bữa ăn có thể làm tăng nguy cơ hạ đường huyết, đặc biệt ở người dùng insulin hoặc một số thuốc hạ đường huyết. Ngược lại, ăn tối quá nhiều hoặc ăn vặt quá gần giờ đi ngủ có thể khiến đường huyết tăng và duy trì ở mức cao suốt đêm.

Duy trì chế độ ăn lành mạnh rất quan trọng trong kiểm soát đường huyết, đặc biệt ở người mắc bệnh tiểu đường ẢNH MINH HỌA: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Do đó, người mắc bệnh tiểu đường nên duy trì các bữa ăn vào những thời điểm tương đối cố định mỗi ngày. Theo chuyên gia, nên hoàn tất bữa ăn tối trước khi đi ngủ khoảng 3 - 4 giờ, kết hợp carbohydrate phức hợp, protein và chất béo lành mạnh.

Uống rượu bia vào buổi tối

Uống rượu bia vào buổi tối có thể làm tăng nguy cơ hạ đường huyết vào ban đêm, đặc biệt khi uống lúc bụng đói. Nếu thỉnh thoảng uống rượu, nên dùng kèm thức ăn để giúp hạn chế tình trạng đường huyết giảm khi ngủ.

Không bổ sung năng lượng phù hợp khi tập thể dục buổi tối

Đi bộ nhẹ sau bữa tối có thể là cách tốt để hạ đường huyết trước khi ngủ, tuy nhiên trong một số trường hợp, người bệnh có thể bị hạ đường huyết quá mức vào ban đêm, đặc biệt khi tập luyện với cường độ cao hơn thường lệ.

Do đó, một số người có thể cần ăn nhẹ trước hoặc sau khi tập để giúp duy trì đường huyết ổn định. Nên kiểm tra đường huyết trước khi ngủ để giúp phòng ngừa tình trạng hạ đường huyết qua đêm.

Quên liều thuốc

Ở người mắc bệnh tiểu đường, bỏ liều thuốc hoặc sử dụng insulin không đủ liều có thể khiến đường huyết tăng cao. Nếu đường huyết ở mức bình thường trước khi đi ngủ nhưng lại tăng cao khi thức dậy, hãy trao đổi với bác sĩ để được đánh giá nguyên nhân và xem xét liều lượng, thời điểm dùng thuốc nếu cần.

Việc chú ý đến các thói quen vào buổi tối và kiểm tra đường huyết trước khi đi ngủ có thể giúp duy trì đường huyết ổn định hơn Ảnh: : N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Nên chủ động kiểm tra mức đường huyết

Người mắc bệnh tiểu đường cần theo dõi đường huyết thường xuyên, nếu đường huyết trước khi đi ngủ thấp, cần xử trí theo hướng dẫn của bác sĩ.

Đường huyết được xem là quá thấp khi dưới 70 mg/dL. Một số dấu hiệu hạ đường huyết có thể gồm:

Run rẩy.

Dễ cáu gắt.

Lú lẫn.

Nhịp tim nhanh.

Đổ mồ hôi.

Dấu hiệu tăng đường huyết có thể gồm: