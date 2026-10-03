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    Sức khỏe

    Đường huyết vẫn cao dù ăn ít cơm: Đừng vội nhịn ăn

    Ngọc Quý
    Ngọc Quý

    Với người tiểu đường, không phải cứ ăn ít cơm hơn thì đường huyết sẽ giảm. Đường huyết không chỉ phụ thuộc vào lượng cơm trong bữa ăn mà còn nhiều yếu tố khác. Hơn nữa, cơ thể vẫn có thể tự tạo đường glucose từ gan.

    Nếu đường huyết vẫn cao dù đã giảm cơm, điều quan trọng không phải là tiếp tục nhịn ăn mà là tìm hiểu đường huyết tăng vào thời điểm nào và nguyên nhân là gì, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

    Đường huyết vẫn cao dù đã ăn ít cơm: nên làm gì? - Ảnh 1.

    Đường huyết ở người tiểu đường vẫn có thể tăng dù đã ăn ít cơm, thường do những nguyên nhân như căng thẳng, thiếu ngủ

    ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

    Không nên tiếp tục cắt giảm cơm hoặc bỏ bữa

    Giảm lượng tinh bột trong chế độ ăn có thể giúp kiểm soát đường huyết nhưng không có nghĩa là ăn càng ít càng tốt. Cơm chỉ là một trong nhiều nguồn tinh bột. Nếu giảm cơm nhưng vẫn ăn nhiều bún, phở, mì, bánh mì, bánh ngọt, đồ ăn vặt hoặc uống nước ngọt, tổng lượng tinh bột trong ngày vẫn cao.

    Ngoài ra, một bữa ăn thường sẽ gồm nhiều nhóm thực phẩm khác nhau. Protein, chất béo và chất xơ cũng ảnh hưởng đến tốc độ tiêu hóa và hấp thu thức ăn. Vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào giảm cơm, người bệnh nên xem lại toàn bộ bữa ăn, kể cả món ăn kèm, đồ uống và ăn vặt.

    Nếu đã giảm cơm mà đường huyết vẫn cao, không nên tự ý bỏ hoàn toàn tinh bột hoặc nhịn ăn kéo dài. Ăn quá ít sẽ khiến chế độ ăn khó duy trì và không giải quyết được nguyên nhân thực sự khiến đường huyết tăng.

    Theo dõi thời điểm đường huyết tăng

    Thời điểm đường huyết tăng sẽ cung cấp nhiều thông tin hơn so với việc chỉ nhìn mức đường huyết. Nếu đường huyết thường tăng sau bữa ăn, cần coi lại lượng và loại thực phẩm trong bữa đó. Nếu đường huyết đã cao trước khi ăn, nguyên nhân có thể không nằm ở bữa ăn.

    Coi lại thuốc đang sử dụng

    Nếu đường huyết vẫn cao trong nhiều ngày dù đã thay đổi chế độ ăn, cần xem lại các loại thuốc đang uống. Một số trường hợp đường huyết tăng do quên uống thuốc, dùng thuốc không đúng thời điểm hoặc kế hoạch điều trị hiện tại không còn phù hợp với tình trạng sức khỏe.

    Ngoài thuốc điều trị tiểu đường, một số loại thuốc khác cũng có thể làm tăng đường huyết. Corticosteroid là một ví dụ. Vì vậy, nếu đường huyết bắt đầu tăng sau khi sử dụng một loại thuốc mới, người bệnh nên thông báo cho bác sĩ thay vì tự ý ngừng thuốc, dược sĩ Laura Carr tại Bệnh viện Massachusetts General (Mỹ) cho biết.

    Duy trì vận động

    Tập luyện thường xuyên là một phần quan trọng với kiểm soát đường huyết. Đi bộ, đạp xe, bơi hoặc các hình thức vận động phù hợp có thể giúp cơ thể sử dụng đường glucose hiệu quả hơn. Tuy nhiên, phản ứng đường huyết với tập luyện không giống nhau ở tất cả mọi người.

    Một số người sẽ thấy đường huyết giảm sau khi vận động, trong khi đường huyết lại tạm thời tăng sau những buổi tập nặng. Điều này có thể xảy ra vì cơ thể giải phóng hoóc môn adrenaline và các hoóc môn khác khi vận động cường độ cao. Do đó, nếu đường huyết tăng sau một buổi tập nặng, không nên ngay lập tức cho rằng tập thể dục có hại, theo Medical News Today.

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