Đường không phân làn, ô tô vượt phải có bị phạt?

Trên thực tế, tình huống một ô tô đang di chuyển phía sau xe khác trên tuyến đường mỗi chiều chỉ có một làn dành cho xe cơ giới khá phổ biến. Khi xe phía trước chạy chậm, tài xế phía sau thấy phần đường bên phải còn khoảng trống nên đánh lái sang phải, vượt lên xe phía trước. Nhiều người cho rằng, nếu đủ khoảng trống và bảo đảm an toàn thì có thể thực hiện thao tác như vậy.

Ô tô phía sau chỉ được phép vượt phải khi xe phía trước xi-nhan rẽ trái ẢNH: AI

Tuy nhiên, luật hiện hành đã nêu rất rõ quy định vượt xe. Cụ thể tại khoản 2, điều 14, luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, khi thực hiện vượt xe, phương tiện phải vượt về bên trái. Điều này đồng nghĩa việc xe phía trước chạy chậm, bên phải còn rộng hay tài xế cảm thấy đủ khoảng trống đều không được phép vượt từ phía bên phải.

Dù vậy, vẫn có hai trường hợp tài xế được vượt phải trong tình huống di chuyển trên đường không phân làn. Trường hợp thứ nhất là xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái. Trường hợp thứ hai là xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà phương tiện phía sau không thể vượt bên trái.

Như vậy, nếu không thuộc một trong hai trường hợp trên nhưng tài xế vẫn điều khiển ô tô vượt lên bên phải xe phía trước, hành vi này có thể bị xác định là vượt bên phải trong trường hợp không được phép.

Với tình huống đường có 2 làn xe, xe bên phải chạy nhanh hơn bên trái không tính là vượt phải ẢNH: CHÍ TÂM

Theo điểm a, khoản 5, điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), người điều khiển ô tô vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép bị phạt 4 - 6 triệu đồng. Đồng thời, theo điểm a, khoản 16, điều 6 Nghị định 168, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.

Nếu hành vi vượt xe không đúng quy định dẫn đến tai nạn giao thông, mức xử phạt còn nặng hơn. Theo điểm a, khoản 10, điều 6 Nghị định 168, tài xế có thể bị phạt 20 - 22 triệu đồng; đồng thời, theo điểm d, khoản 16, điều 6 Nghị định này, người vi phạm bị trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.

Tuy nhiên, tài xế cũng cần phân biệt trường hợp trên với tình huống phương tiện chạy trên đường có từ hai làn xe cơ giới cùng chiều trở lên, được phân biệt bằng vạch kẻ đường. Theo khoản 1, điều 14 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, việc xe phía sau đi lên trước xe phía trước trong trường hợp này được xem xét theo quy tắc sử dụng làn đường tại điều 13, thay vì áp dụng máy móc khái niệm vượt xe trên đường mỗi chiều chỉ có một làn.

Chẳng hạn, một xe đang đi đúng làn bên phải, tiếp tục giữ nguyên làn và chạy nhanh hơn xe ở làn bên trái thì không thể dựa vào việc phương tiện này đi lên trước từ phía bên phải để kết luận tài xế phạm lỗi vượt phải. Muốn xác định đúng hành vi vi phạm, cần xem xét loại đường, số làn xe, cách phương tiện di chuyển và việc tài xế có thực hiện chuyển làn hay không.