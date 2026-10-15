Sai lầm khi bật đèn xi-nhan dễ khiến tài xế vi phạm lỗi chuyển làn

Đa phần cần xi-nhan trên các mẫu ô tô ngày nay có hai cách thao tác. Nếu gạt hết nấc, đèn sẽ bật liên tục cho đến khi người lái tắt hoặc quay vô-lăng về vị trí ban đầu. Còn nếu chỉ gạt nhẹ rồi thả, hệ thống sẽ kích hoạt chế độ xi-nhan một chạm - nghĩa là đèn sẽ chớp ba lần rồi tự động tắt.

Cần gạt xi-nhan có thể trả về trạng thái tắt nếu góc đánh vô-lăng quá lớn ẢNH: BÁ HÙNG

Tính năng này khá tiện trong những tình huống tài xế đã quan sát kỹ, khoảng trống ở làn bên cạnh đủ an toàn và có thể thực hiện thao tác chuyển làn ngay sau khi phát tín hiệu. Tuy nhiên, nếu giao thông đông hoặc làn bên cạnh vẫn còn xe, người lái có thể phải giữ nguyên làn thêm vài giây, trong khi tín hiệu xi-nhan đã kết thúc từ trước.

Khi đó, tài xế dễ rơi vào tình huống tưởng rằng mình "đã bật xi-nhan", nhưng tại thời điểm thực sự đánh lái sang làn khác, phương tiện lại không còn phát tín hiệu cảnh báo trước. Đây cũng là lý do chế độ một chạm có thể tạo thành thói quen nếu tài xế sử dụng một cách máy móc trong mọi tình huống.

Theo khoản 2, điều 13 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người điều khiển phương tiện chỉ được chuyển làn tại nơi cho phép, mỗi lần chỉ chuyển sang một làn liền kề và phải có tín hiệu báo trước; đồng thời phải quan sát, bảo đảm khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước, phía sau và hai bên.

Pháp luật hiện không quy định tài xế phải bật xi-nhan trước bao nhiêu mét, bao nhiêu giây hoặc tối thiểu bao nhiêu lần chớp khi chuyển làn. Tuy nhiên, nếu xi-nhan đã tắt từ trước và tài xế sau đó mới thực hiện thao tác chuyển làn, phương tiện có nguy cơ bị xác định là chuyển làn không có tín hiệu báo trước.

Lỗi chuyển làn không bật xi-nhan trên cao tốc có thể bị phạt tới 6 triệu đồng ẢNH: CHÍ TÂM

Với đường bộ thông thường, theo điểm a, khoản 2, điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), người điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước bị phạt từ 600.000 - 800.000 đồng. Mức phạt sẽ nặng hơn đáng kể nếu hành vi xảy ra trên cao tốc. Theo điểm g, khoản 5, điều 6 Nghị định 168, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP (Nghị định 238), tài xế chuyển làn trên cao tốc không có tín hiệu báo trước bị phạt 4 - 6 triệu đồng; đồng thời, theo điểm a, khoản 16, điều 6 Nghị định 168, người vi phạm bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.

Nếu hành vi chuyển làn không đúng quy định gây tai nạn giao thông, theo điểm a, khoản 10, điều 6 Nghị định 168, mức phạt có thể lên tới 20 - 22 triệu đồng; đồng thời, theo điểm d, khoản 16, điều 6 của Nghị định này, tài xế bị trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.

Do đó, chế độ đèn xi-nhan một chạm phù hợp nhất khi người lái có thể chuyển làn gần như ngay sau khi phát tín hiệu. Nếu phải chờ lâu vì chưa đủ điều kiện an toàn, tài xế nên bật xi-nhan ở nấc duy trì hoặc phát tín hiệu lại trước khi thực hiện thao tác, thay vì dựa vào lần xi-nhan đã tắt vài giây trước.