Xe cứu thương có phải nhường khi gặp mô tô trên đường ưu tiên?

Không ít người tham gia giao thông thường ghi nhớ kiến thức một cách máy móc rằng, xe đang chạy trên đường ưu tiên sẽ được quyền đi trước phương tiện đang di chuyển từ đường không ưu tiên. Cách nhớ này đúng nhưng trong một số tình huống gặp các loại phương tiện nằm trong nhóm ưu tiên tại giao lộ, tài xế rất dễ xử lý sai.

Đây cũng là điểm dễ gây nhầm trong câu 495 của bộ đề sát hạch lái xe 600 câu hỏi. Dựa vào sa hình, có thể thấy xe cứu thương đi từ hướng có biển W.208 - mang ý nghĩa giao nhau với đường ưu tiên. Nếu chỉ nhìn vào biển báo và áp dụng quy tắc nhường đường thông thường, nhiều người sẽ cho rằng mô tô được quyền đi trước.

Nhiều người dễ nhầm lẫn trong câu hỏi 495 chỉ vì nhớ máy móc "phương tiện trên đường ưu tiên được quyền đi trước" ẢNH: BỘ CÔNG AN

Theo khoản 1, điều 22 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 (TTATGTĐB 2024), tại nơi đường không ưu tiên giao với đường ưu tiên, phương tiện đi từ đường không ưu tiên phải nhường xe đi trên đường ưu tiên từ bất kỳ hướng nào tới. Vì vậy, nếu xe cứu thương trong sa hình chỉ được xem như một phương tiện thông thường, mô tô rõ ràng sẽ có quyền đi trước.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt trong trường hợp xe cứu thương đang làm nhiệm vụ cấp cứu. Theo khoản 1, điều 27, luật TTATGTĐB 2024, xe cứu thương đi làm nhiệm vụ cấp cứu thuộc nhóm xe được quyền ưu tiên; đồng thời, theo điểm c, khoản 2, điều 27 của luật này, xe cứu thương được quyền đi trước xe khác khi qua nơi đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào.

Quy định "từ bất kỳ hướng nào" chính là yếu tố quyết định đáp án của câu 495. Dù xe cứu thương đang đi từ đường không ưu tiên, quyền ưu tiên của phương tiện khi đang thực hiện nhiệm vụ vẫn được xét trước quyền ưu tiên mà mô tô có nhờ đang lưu thông trên tuyến đường ưu tiên.

Biển W.208 được đặt để cảnh báo phía trước có giao nhau với đường ưu tiên ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Bên cạnh đó, khoản 5, điều 27 luật TTATGTĐB 2024 quy định khi có tín hiệu của xe ưu tiên, người và phương tiện tham gia giao thông phải giảm tốc độ, đi sát lề đường bên phải hoặc dừng lại để nhường đường, đồng thời không được gây cản trở. Do đó, trong câu 495, đáp án đúng là xe cứu thương đi trước, mô tô phải nhường đường.

Nếu người điều khiển mô tô không nhường đường hoặc gây cản trở xe ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ sẽ bị phạt 4 - 6 triệu đồng theo điểm đ, khoản 7, điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP; đồng thời bị trừ 4 điểm Giấy phép lái xe theo điểm b, khoản 13, điều 7 cùng Nghị định.

Vì vậy, khi xử lý những tình huống tương tự, tài xế không nên chỉ học thuộc quy tắc "đường ưu tiên được đi trước", mà cần xác định trước có xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ hay không. Trong câu 495, chính sự khác biệt giữa "xe ưu tiên" và "xe đi trên đường ưu tiên" quyết định thứ tự qua giao lộ.