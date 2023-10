Đương kim vô địch CLB Công an Hà Nội thoát thua ngày ra quân V-League

Cuộc so tài giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Bình Định trên sân Hàng Đẫy ở vòng mở màn V-League 2023-2024 gợi nhớ đến V-League 2023, khi hai đội cũng gặp nhau ở vòng 1. Thời điểm 8 tháng trước, CLB Công an Hà Nội đã gây ấn tượng mạnh khi thắng CLB Bình Định với tỷ số 5-0.

Ở lần tái đấu này, dù CLB Công an Hà Nội đã mạnh hơn khi có thêm Quang Hải, Filip Nguyễn, lại chiêu mộ bộ đôi tuyển thủ quốc gia Bùi Hoàng Việt Anh và Hồ Văn Cường, nhưng trận đấu với Bình Định đã không còn dễ dàng với đội chủ sân Hàng Đẫy.

Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Nguyễn Viết Duẩn, CLB Công an Hà Nội nhanh chóng gây áp lực, đẩy cao đội hình để bắn phá cầu môn của thủ thành Văn Lâm.

CLB Công an Hà Nội (áo đỏ) nhập cuộc chủ động với lối chơi tấn công MINH TÚ

Ngay phút thứ 4, Geovane Magno đã thử tài Văn Lâm với pha dứt điểm khó, nhưng thủ thành đội tuyển quốc gia đã cứu thua kịp thời. Phút 26, lại là Geovane tận dụng khoảnh khắc lúng túng của hàng thủ Bình Định để dứt điểm, nhưng Văn Lâm là người chiến thắng với tình huống phán đoán và khép góc tốt.

CLB Bình Định gồng mình chịu đựng áp lực, để rồi có lời đáp trả đầy trọng lượng ở phút 39. Leonardo Melo phá bẫy việt vị băng xuống dứt điểm đánh bại thủ thành Filip Nguyễn trong pha đối mặt. CLB Công an Hà Nội không tận dụng được cơ hội và phải trả giá đắt khi đẩy đội hình lên cao.

Với 1 bàn thắng "làm vốn", CLB Bình Định càng có cơ sở chơi phòng ngự phản công. Hàng thủ đội khách chơi chặt chẽ, kỷ luật, trong khi tuyến tiền vệ thi đấu cơ động để chờ thời cơ phản đòn.

CLB Công an Hà Nội giật lại 1 điểm MINH TÚ

Phút 64, Alan Alexandre băng lên sau pha phản công có nét rồi tung cú sút căng nhưng Filip Nguyễn dùng chân cản phá xuất sắc. 2 phút sau, lại là Alan Alexandre dứt điểm chân trái uy lực, lần này Filip Nguyễn đã bắt gọn bóng.

Phút 68, lưới của CLB Công an Hà Nội rung lên lần thứ hai. Ngoại binh Leonardo Melo chạy chỗ khôn ngoan rồi chuyền dọn cỗ để Văn Thuận dễ dàng kết thúc vào lưới trống. Tuy nhiên, VAR xác định có lỗi việt vị của ngoại binh bên phía đội khách.

Thoát thua trong gang tấc, đội chủ nhà Công an Hà Nội bừng tỉnh. Đội chủ nhà dồn ép Bình Định trong 20 phút cuối để rồi giật lại 1 điểm. Phút 84, Văn Trung tạt bóng từ cánh trái vào để ngoại binh Junior đánh đầu cận thành tung lưới Văn Lâm, ấn định tỷ số 1-1.

Với 1 điểm có được, cả CLB Công an Hà Nội và CLB Bình Định đều chôn chân ở giữa bảng xếp hạng. Đây là khởi đầu chấp nhận được với CLB Bình Định, trong khi với đương kim vô địch Công an Hà Nội, đội bóng này còn nhiều việc phải làm.