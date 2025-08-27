Đường như mặt ruộng, đi lại khó khăn

Mặt đường bị bong tróc lớp nhựa và trũng xuống đọng nước, biến thành ao, "ổ gà, ổ trâu" xuất hiện ngày một nhiều, nhất là ở giữa lòng đường. Mặt đường ở đoạn này hư hỏng đã lâu, nhưng không có cơ quan chức năng dặm vá khắc phục. Nhiều người cố tránh các vũng nước để đi vào chỗ khô ráo thì dẫn tới va quệt, còn nếu chạy qua vũng nước thì rất có thể gặp vật cản là đá lởm chởm trên đường và hố sâu, có nguy cơ xảy ra tai nạn. Theo người dân sinh sống trong khu vực, nguyên nhân khiến đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng là do lượng xe tải, container rất lớn lưu thông ngày đêm. Ban đêm, khu vực này đèn đường không đủ sáng, người điều khiển xe máy lưu thông rất dễ bị trượt ngã.

Đoạn đường Bến Nghé, P.Tân Thuận có nhiều hố sâu ẢNH: NGỌC QUỲNH

Người dân rất mong cơ quan chức năng tu sửa, nâng cấp để đảm bảo an toàn cho người qua lại.