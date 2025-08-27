Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đường như mặt ruộng, đi lại khó khăn

Ngọc Quỳnhv
Ngọc Quỳnhv
27/08/2025 07:59 GMT+7

Thời gian qua, đoạn đường Bến Nghé, P.Tân Thuận, TP.HCM (trước đây thuộc P.Tân Thuận Đông, Q.7) bị xuống cấp trầm trọng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Mặt đường bị bong tróc lớp nhựa và trũng xuống đọng nước, biến thành ao, "ổ gà, ổ trâu" xuất hiện ngày một nhiều, nhất là ở giữa lòng đường. Mặt đường ở đoạn này hư hỏng đã lâu, nhưng không có cơ quan chức năng dặm vá khắc phục. Nhiều người cố tránh các vũng nước để đi vào chỗ khô ráo thì dẫn tới va quệt, còn nếu chạy qua vũng nước thì rất có thể gặp vật cản là đá lởm chởm trên đường và hố sâu, có nguy cơ xảy ra tai nạn. Theo người dân sinh sống trong khu vực, nguyên nhân khiến đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng là do lượng xe tải, container rất lớn lưu thông ngày đêm. Ban đêm, khu vực này đèn đường không đủ sáng, người điều khiển xe máy lưu thông rất dễ bị trượt ngã.

Đường Bến Nghé , P . Tân Thuận: Cảnh báo tình trạng xuống cấp nguy hiểm - Ảnh 1.

Đoạn đường Bến Nghé, P.Tân Thuận có nhiều hố sâu

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Người dân rất mong cơ quan chức năng tu sửa, nâng cấp để đảm bảo an toàn cho người qua lại.

Đường Bến Nghé , P . Tân Thuận: Cảnh báo tình trạng xuống cấp nguy hiểm - Ảnh 2.

Đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng do lượng xe tải, container rất lớn ngày đêm qua lại

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Ngổn ngang những bãi rác trên đường

Ngổn ngang những bãi rác trên đường

Trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, xã Bà Điểm, TP.HCM (khu vực thuộc H.Hóc Môn cũ) hiện nay đang tồn tại nhiều bãi rác tự phát đổ tràn lan, gây ô nhiễm môi trường và vô cùng nhếch nhác.

