Dương Tử Quỳnh được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood

Phòng Thương mại Hollywood đã xác nhận thông tin này trên trang web chính thức: Dương Tử Quỳnh sẽ tham dự lễ gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood vào lúc 11 giờ 30 sáng 18.2 (theo giờ địa phương), tại địa chỉ số 6927 Hollywood Boulevard (Mỹ). Ngôi sao mang tên cô sẽ là ngôi sao thứ 2.836 trên đại lộ danh tiếng này.

Cột mốc mới trong sự nghiệp rực rỡ hơn 40 năm

Là một trong những gương mặt nổi bật trong danh sách được vinh danh năm 2024, Dương Tử Quỳnh sẽ nhận ngôi sao ở hạng mục điện ảnh. Thực tế, ngay từ khi danh sách được công bố vào năm 2023, nữ diễn viên đã xuất hiện cùng nhiều tên tuổi lớn như Chadwick Boseman và Gal Gadot. Sau đó, cô quyết định chọn tháng 2.2026 làm thời điểm chính thức để tổ chức lễ gắn sao.

Sau nhiều nỗ lực với hành trình nghệ thuật bền bỉ, Dương Tử Quỳnh chính thức được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood Ảnh: walkoffame

Sự kiện này được xem là dấu mốc quan trọng, đánh dấu thêm một đỉnh cao mới trong hành trình nghệ thuật của nữ diễn viên từng giành giải Oscar.

Trước khi lưu danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, Liên hoan phim Berlin cũng đã thông báo trao cho Dương Tử Quỳnh giải Gấu Vàng danh dự vì thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin năm nay. Đáng chú ý, vào năm 1999, cô từng đảm nhiệm vai trò giám khảo hạng mục Phim tranh giải chính tại sự kiện này. Việc trở lại Berlin để nhận giải thưởng mang ý nghĩa đặc biệt đối với sự nghiệp của người đẹp sinh năm 1962.

Từ những bộ phim hành động kinh điển của thập niên 1980 như Royal Warriors và Police Story 3 đến các tác phẩm giúp cô tỏa sáng trên trường quốc tế như Tomorrow Never Dies và Ngọa hổ tàng long, Dương Tử Quỳnh đã từng bước khẳng định vị thế của mình tại Hollywood.

Nữ minh tinh được vinh danh ở hạng mục điện ảnh với ngôi sao thứ 2.836, trở thành một trong những nghệ sĩ châu Á thành công nhất tại Hollywood Ảnh: Instagram michelleyeoh_official

Năm 2023, cô tiếp tục làm nên lịch sử khi giành tượng vàng Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong Everything Everywhere All at Once, trở thành nữ diễn viên châu Á đầu tiên đạt được thành tích này. Sau 40 năm bền bỉ theo đuổi nghệ thuật, Dương Tử Quỳnh đã chứng minh khả năng vượt qua mọi giới hạn thể loại, từ hình ảnh "đả nữ" đến những vai diễn giàu chiều sâu nội tâm.

Trong những năm gần đây, nữ minh tinh vẫn duy trì lịch làm việc dày đặc. Cô tham gia bộ phim Wicked với vai bà Morible, đồng thời đảm nhận vai chính trong loạt phim Blade Runner 2099 do Ridley Scott giám sát sản xuất. Ngoài ra, Dương Tử Quỳnh còn góp mặt trong phim kinh dị The Surgeon và dự án bom tấn Avatar 5 sắp tới.

Như Giám đốc Liên hoan phim Berlin - Tricia Tuttle từng nhận định, phong cách diễn xuất vượt qua ranh giới địa lý và ngôn ngữ của Dương Tử Quỳnh đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả toàn cầu.

Từ hình ảnh "đả nữ" châu Á đến giải Oscar lịch sử, Dương Tử Quỳnh ở độ tuổi U.70 vẫn không ngừng mở rộng biên độ diễn xuất Ảnh: Instagram voguetaiwan

Liên hoan phim quốc tế Berlin 2026 sẽ diễn ra từ ngày 12 - 22.2. Dương Tử Quỳnh sẽ nhận giải Gấu Vàng danh dự ngay trong lễ khai mạc. Sau đó, vào ngày 18.2, cô sẽ có mặt tại Los Angeles (Mỹ) để tham dự lễ gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Khán giả đang chờ đợi những dấu ấn rực rỡ tiếp theo trong sự nghiệp của nữ minh tinh này.