Dương Tử Quỳnh đang cảm nhận được tình yêu sau đám cưới của mình. Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar hé lộ ảnh hậu trường đám cưới với Jean Todt.

"19 năm và chúng tôi đã kết hôn! Cám ơn gia đình, những người yêu thương chúng tôi trong suốt những năm qua. Chúng tôi yêu mọi người", Dương Tử Quỳnh chia sẻ.

Trong bức ảnh đầu tiên, nữ diễn viên mỉm cười bên chồng Jean Todt (77 tuổi) khi họ nắm tay nhau và trao nhẫn cưới trong tòa nhà được trang trí lộng lẫy.

Nữ diễn viên cũng cho người hâm mộ xem bức ảnh cặp đôi mới cưới trước một cặp khăn xếp hình thiên nga được trang trí bằng những cánh hoa tím trên giường tân hôn.

Cuối cùng, Dương Tử Quỳnh chia sẻ một bức ảnh cô và Todt ngồi trên chiếc mô tô lấy cảm hứng từ bộ phim James Bond năm 1997 Tomorrow Never Dies, trong đó cô đóng vai chính cùng với Pierce Brosnan. Bức ảnh được ghi "Love Never Dies" ghi dấu mối quan hệ tình cảm lâu dài suốt 19 năm của cặp đôi.

Cả hai gặp nhau ở Thượng Hải vào ngày 4.6.2004. Ngày 26.7.2004, Jean Todt cầu hôn và nữ diễn viên đồng ý. Todt và Dương Tử Quỳnh đính hôn sau chưa đầy hai tháng hẹn hò.

"Hôm nay sau 6.992 ngày, ngày 27.7.2023 tại Geneva, cùng gia đình và bạn bè yêu thương, chúng tôi rất vui mừng kỷ niệm khoảnh khắc đặc biệt này!", Dương Tử Quỳnh chú thích ảnh.

Dương Tử Quỳnh vừa trở thành phụ nữ châu Á đầu tiên giành tượng vàng Oscar 2023 hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất qua phim Everything Everywhere All At Once.