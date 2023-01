Dương Tử Quỳnh, nữ nghệ sĩ châu Á đầu tiên được đề cử Oscar nữ diễn viên chính

Oscar vẫn quá "trắng"?

Mặc dù phim Everything Everywhere All at Once nhận đến 11 đề cử, có 4 diễn viên châu Á/gốc Á được xướng tên về diễn xuất (lần đầu tiên 2 diễn viên châu Á có tên trong đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong cùng năm: Hồng Châu trong phim The Whale và Stephanie Hsu trong Everything Everywhere All at Once), nhưng cũng trong 4 hạng mục diễn xuất đó, chỉ có 2 diễn viên da đen được đề cử đó là Angela Bassett (phim Black Panther: Wakanda Forever) - nhận đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc và Brian Tyree Henry (phim Causeway) - nhận đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc.