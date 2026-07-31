Đường vành đai Đà Lạt đẹp như dải lụa

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Đường vành đai Đà Lạt dài 7,4 km, vốn đầu tư 870 tỉ đồng, cơ bản thông tuyến sau 5 năm, góp phần giảm ùn tắc và mở thêm hướng kết nối các điểm du lịch phía tây thành phố.
Đường vành đai Đà Lạt (Lâm Đồng) dài 7,4 km, tổng vốn đầu tư 870 tỉ đồng, được khởi công từ tháng 7.2021, kết nối Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm với khu vực ngã tư Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Đình Quân.
Sau 5 năm thi công, dù vẫn còn vướng khoảng 40 m cuối tuyến do một hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, toàn tuyến cơ bản đã được thông suốt đến đường Hoàng Văn Thụ, khu vực trước thác Cam Ly (phường Cam Ly - Đà Lạt).
Khi đường vành đai Đà Lạt thông tuyến, người dân và du khách từ đèo Prenn có thể di chuyển thẳng qua khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm để đến thác Cam Ly, làng hoa Vạn Thành, đèo Tà Nung mà không phải đi xuyên khu vực trung tâm thành phố.
Từ tuyến đường này, phương tiện cũng dễ dàng kết nối đến Đan Kia - Suối Vàng (phường Lang Biang - Đà Lạt) và xã Lạc Dương thông qua tuyến Cam Ly - Phước Thành vừa hoàn thành.
Mặt đường rộng, đi qua các đồi thông với không khí trong lành. Ngoài vai trò giảm tải cho khu vực trung tâm, đường vành đai Đà Lạt còn trở thành cung đường ngắm cảnh được nhiều người yêu thích
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN
Việc đưa đường vành đai Đà Lạt vào khai thác giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm, đồng thời mở thêm không gian kết nối các danh thắng, khu du lịch phía tây đô thị Đà Lạt.
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