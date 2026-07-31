Đường vành đai Đà Lạt đẹp như dải lụa

Đường vành đai Đà Lạt (Lâm Đồng) dài 7,4 km, tổng vốn đầu tư 870 tỉ đồng, được khởi công từ tháng 7.2021, kết nối Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm với khu vực ngã tư Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Đình Quân.

Sau 5 năm thi công, dù vẫn còn vướng khoảng 40 m cuối tuyến do một hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, toàn tuyến cơ bản đã được thông suốt đến đường Hoàng Văn Thụ, khu vực trước thác Cam Ly (phường Cam Ly - Đà Lạt).

Điểm đầu đường vành đai Đà Lạt kết nối đường Trúc Lâm Yên Tử, gần đập hồ Tuyền Lâm thuộc khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (phường Xuân Hương - Đà Lạt). Khu vực này nằm gần nhiều điểm tham quan nổi tiếng như cà phê Suối Bình Yên, cáp treo Đà Lạt và chùa Trúc Lâm Yên Tử ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Từ điểm đầu, tuyến đường đi thẳng đến nút giao với các tuyến Cẩm Tú Cầu, Hoa Hồng và Triệu Việt Vương ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Khi đường vành đai Đà Lạt thông tuyến, người dân và du khách từ đèo Prenn có thể di chuyển thẳng qua khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm để đến thác Cam Ly, làng hoa Vạn Thành, đèo Tà Nung mà không phải đi xuyên khu vực trung tâm thành phố.

Từ tuyến đường này, phương tiện cũng dễ dàng kết nối đến Đan Kia - Suối Vàng (phường Lang Biang - Đà Lạt) và xã Lạc Dương thông qua tuyến Cam Ly - Phước Thành vừa hoàn thành.

Dự án được khởi công tháng 7.2021 với quy mô 4 làn xe hỗn hợp, mặt đường rộng hơn 20 m, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, do vướng mắc trong quá trình triển khai, đến nay tuyến mới cơ bản được thông suốt ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Dọc tuyến đường vành đai Đà Lạt có nhiều nút giao dẫn vào các khu, điểm và dự án du lịch ven hồ Tuyền Lâm ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Nút giao giữa đường vành đai Đà Lạt với đường Cẩm Tú Cầu. Tuyến đường giúp phương tiện từ đèo Prenn và Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đi Cam Ly, Vạn Thành, Tà Nung, Lang Biang mà không phải qua trung tâm, góp phần giảm áp lực giao thông ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Tuyến đường đi bên dưới cáp treo Đà Lạt. Từ đây, du khách có thể nhanh chóng đến chùa Trúc Lâm Yên Tử, đập tràn hồ Tuyền Lâm và nhiều điểm tham quan nổi tiếng ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Hệ thống hạ tầng trên tuyến đã cơ bản hoàn thiện với biển báo giao thông, vạch kẻ đường, vỉa hè, đèn chiếu sáng và ta luy tại các vị trí có độ dốc lớn ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Nút giao giữa đường vành đai Đà Lạt và đường Triệu Việt Vương. Từ đây, người tham gia giao thông có thể nhanh chóng vào khu vực trung tâm thành phố ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Đoạn từ Triệu Việt Vương đến thác Bảo Đại mang tên đường Hoa Hồng, uốn lượn giữa rừng thông và hồ Suối Tía, tạo nên một trong những cung đường có cảnh quan đẹp của Đà Lạt ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Mặt đường rộng, đi qua các đồi thông với không khí trong lành. Ngoài vai trò giảm tải cho khu vực trung tâm, đường vành đai Đà Lạt còn trở thành cung đường ngắm cảnh được nhiều người yêu thích ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Từ khu vực thác Bảo Đại, tuyến đường tiếp tục kết nối về các khu vực Du Sinh, Huyền Trân Công Chúa, An Tôn và thác Cam Ly ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Đây là khu vực gặp nhiều khó khăn nhất về công tác giải phóng mặt bằng trong suốt 5 năm triển khai dự án ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Hiện dự án còn vướng khoảng 40 m của nhánh N3 cuối tuyến do chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng để kết nối với nút giao Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Đình Quân ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Nút giao giữa đường vành đai Đà Lạt và đường Hoàng Văn Thụ. Từ đây, phương tiện có thể đến làng hoa Vạn Thành, đèo Tà Nung hoặc kết nối sang phường Lang Biang - Đà Lạt qua tuyến Cam Ly - Phước Thành ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Việc đưa đường vành đai Đà Lạt vào khai thác giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm, đồng thời mở thêm không gian kết nối các danh thắng, khu du lịch phía tây đô thị Đà Lạt.