Thời sự

Đường vào cảng Tân Thuận xuống cấp, TP.HCM yêu cầu sửa gấp

Sỹ Đông
18/04/2026 18:48 GMT+7

UBND TP.HCM đồng ý cho sử dụng trước nguồn vốn duy tu giao thông năm 2026 để sửa chữa khẩn cấp 2 tuyến huyết mạch vào cảng Tân Thuận là đường Bến Nghé và Lưu Trọng Lư.

UBND TP.HCM vừa có văn bản chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng về việc giao Trung tâm quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật chủ động sử dụng trước nguồn vốn chi thường xuyên - duy tu giao thông để sửa chữa đường Bến Nghé và đường Lưu Trọng Lư (phường Tân Thuận). Đây là 2 tuyến đường huyết mạch ra vào cụm cảng Tân Thuận.

Việc triển khai được thực hiện trong thời gian chờ hoàn tất các thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ theo quy định.

Theo chỉ đạo, Sở Tài chính được giao chủ trì, tham mưu UBND TP.HCM bổ sung dự toán chi ngân sách cho công tác duy tu giao thông năm 2026 đối với Sở Xây dựng, nhằm đảm bảo nguồn lực thực hiện sửa chữa hai tuyến đường trọng điểm này.

Đường Bến Nghé (phường Tân Thuận, TP.HCM) xuống cấp nghiêm trọng

ẢNH: TRẦN KHA

Cùng với đó, Sở Xây dựng được giao tham mưu Chủ tịch UBND TP.HCM thực hiện điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đường Bến Nghé và Lưu Trọng Lư từ UBND phường Tân Thuận sang Trung tâm quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật quản lý.

Đơn vị này cũng sẽ chủ trì, phối hợp Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan xây dựng quy chế phối hợp liên ngành trong xử lý các bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông khu vực cảng, khu chế xuất Tân Thuận, trình UBND TP.HCM ban hành.

Giao về Sở Xây dựng quản lý, bảo trì

Theo Sở Xây dựng, khu vực cảng Tân Thuận, Bến Nghé, VICT và ILS GAS Sài Gòn hiện có khoảng 1.700 doanh nghiệp đang hoạt động, cùng khoảng 3.000 cư dân sinh sống. Đây là đầu mối vận tải hàng hóa quan trọng của TP.HCM, với lưu lượng lớn xe container và xe tải nặng hoạt động liên tục.

Hệ thống giao thông khu vực gồm các tuyến Liên Cảng A5, Bến Nghé, Lưu Trọng Lư và kết nối ra bên ngoài thông qua các trục chính như đường Huỳnh Tấn Phát, đường Nguyễn Văn Linh. Đáng chú ý, 2 tuyến Bến Nghé và Lưu Trọng Lư đóng vai trò trục độc đạo kết nối khu cảng với mạng lưới giao thông bên ngoài.

Đường Bến Nghé và đường Lưu Trọng Lư dự kiến giao về cho Trung tâm quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật (thuộc Sở Xây dựng) trực tiếp quản lý, bảo trì

ẢNH: TRẦN KHA

Tuy nhiên, sau thời gian dài khai thác với mật độ xe tải nặng cao, 2 tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng. Tình trạng hư hỏng mặt đường không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn dẫn đến ùn tắc kéo dài, đặc biệt tại khu vực cổng cảng.

Ùn tắc không dừng lại ở phạm vi nội khu mà còn lan ra các tuyến kết nối quan trọng như đường Nguyễn Văn Linh, đường Huỳnh Tấn Phát, ảnh hưởng đến giao thông khu vực cửa ngõ phía nam TP.HCM và hoạt động logistics toàn thành phố.

Sở Xây dựng cho biết, do đặc thù phục vụ vận tải hàng hóa với lưu lượng xe container lớn, yêu cầu bảo trì, sửa chữa đối với 2 tuyến đường này cao hơn so với các tuyến đường đô thị thông thường. Trong khi đó, nguồn vốn duy tu giao thông dự kiến phân bổ cho UBND phường Tân Thuận còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.

Trên cơ sở đó, Công an TP.HCM và UBND phường Tân Thuận đã thống nhất đề xuất giao Trung tâm quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật trực tiếp quản lý, bảo trì 2 tuyến đường nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong tổ chức giao thông và kịp thời xử lý các hư hỏng phát sinh.

Việc sửa chữa khẩn cấp đường Bến Nghé và Lưu Trọng Lư được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện điều kiện lưu thông khu vực cảng, giảm áp lực ùn tắc, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống logistics tại cửa ngõ phía nam TP.HCM trong thời gian tới.

TP.HCM: Đường Bến Nghé đầy hố sâu hơn nửa mét, tài xế phải dùng xích kéo xe

Đường Bến Nghé (phường Tân Thuận, TP.HCM) xuất hiện nhiều hố sâu ngập nước, có nơi hơn nửa mét khiến nhiều xe tải, ô tô sụp bánh, tài xế phải dùng xích kéo xe ra.

