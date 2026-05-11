Duy Mạnh giảm 5 kg, tập nhảy ở tuổi 51

Từng được khán giả nhớ đến qua loạt ca khúc mang màu sắc tự sự, Duy Mạnh mới đây giới thiệu dự án âm nhạc Vì tình yêu mà em trân trọng với nhiều thay đổi về hình ảnh lẫn cách tiếp cận âm nhạc.

Điểm khiến nhiều khán giả tò mò là việc nam ca sĩ lần đầu tập nhảy để thực hiện MV. Theo chia sẻ của anh, trong suốt hai tháng chuẩn bị cho dự án, bản thân phải liên tục luyện tập để ghi nhớ động tác và theo kịp cường độ tập luyện.

“Ngày xưa tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải tập nhảy để quay MV. Nhưng khi làm sản phẩm này, tôi muốn thử một điều gì đó mới mẻ hơn cho bản thân”, nam ca sĩ chia sẻ.

Không còn hình ảnh quen thuộc ngồi đàn hát ballad hay xuất hiện với phong cách trầm mặc như trước, Duy Mạnh cho thấy diện mạo trẻ trung và nhiều năng lượng hơn trong dự án lần này. Anh cho biết thời gian gần đây bản thân quan tâm hơn đến việc vận động, theo dõi xu hướng âm nhạc của giới trẻ cũng như duy trì sức khỏe tinh thần sau nhiều năm làm nghề.

Ở tuổi 51, Duy Mạnh thay đổi hình ảnh theo hướng trẻ trung, nhiều năng lượng hơn sau thời gian dài gắn với các bản tình ca buồn Ảnh: NVCC

Quá trình luyện tập liên tục cũng giúp nam ca sĩ giảm cân đáng kể, từ 76 kg xuống còn 71 kg. Dù thừa nhận từng gặp áp lực khi phải học vũ đạo, anh cho rằng sự thay đổi mang lại cho mình cảm giác mới mẻ và tích cực hơn.

Duy Mạnh muốn làm mới mình sau nhiều năm đi hát

Dù dành nhiều tâm huyết cho dự án âm nhạc mới, Duy Mạnh cho biết anh không đặt nặng chuyện thành tích. Theo nam ca sĩ, điều quan trọng nhất vẫn là được làm nghề với tâm thế thoải mái và để khán giả thấy một hình ảnh khác của mình sau nhiều năm hoạt động.

Dự án âm nhạc Vì tình yêu mà em trân trọng gồm 5 MV được phát hành theo hình thức mỗi tuần ra mắt một sản phẩm. Trong đó, Cứ như vậy đi em là MV mở màn cho toàn bộ dự án.

Con gái của Duy Mạnh là ca sĩ Cầm cũng góp mặt trong dự án lần này với màn song ca cùng bố Ảnh: NVCC

Nếu trước đây các MV của anh thường sử dụng tông màu trầm hoặc đen trắng, dự án lần này lại ưu tiên các bối cảnh nhiều ánh sáng và màu sắc hơn. Theo nam ca sĩ, sự thay đổi này phản ánh tâm lý tích cực hơn của bản thân sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống và sự nghiệp.

Một điểm nhấn khác của dự án âm nhạc Vì tình yêu mà em trân trọng là sự xuất hiện của con gái anh - ca sĩ trẻ Cầm. Hai cha con có màn song ca trong ca khúc Vì tình yêu mà em trân trọng, bản hit từng gắn với tên tuổi của Duy Mạnh và ký ức của nhiều khán giả.

Nam ca sĩ cho biết anh cũng sáng tác riêng một ca khúc mới dành cho con gái và dự kiến phát hành bản audio vào ngày 15.5. Tuy nhiên, Duy Mạnh khẳng định không muốn áp đặt con gái phải đi theo phong cách âm nhạc của mình mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ về chuyên môn.

“Tôi muốn Cầm được là chính mình. Thế hệ trẻ bây giờ có tư duy âm nhạc rất khác và tôi tôn trọng điều đó”, nam ca sĩ 7X bộc bạch.