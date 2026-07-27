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Thế giới

Ebola tăng cả ngàn ca nhiễm ở CHDC Congo chỉ trong 10 ngày

Văn Khoa
Văn Khoa
Số liệu chính thức mới cho thấy đã có hơn 3.000 trường hợp nhiễm Ebola được xác nhận, với 1.354 ca tử vong, trong đợt bùng phát thứ 17 ở CHDC Congo, theo AFP hôm nay 27.7.

Cụ thể, theo số liệu chính thức mới nhất, tổng cộng 3.075 trường hợp nhiễm Ebola đã được xác nhận tại 5 tỉnh của CHDC Congo, sau khi số ca nhiễm được xác nhận vượt mốc 2.000 vào ngày 15.7. Con số mới cho thấy số ca nhiễm được xác định tăng thêm khoảng 1.000 chỉ trong 10 ngày.

Ebola tăng cả ngàn ca nhiễm ở CHDC Congo chỉ trong 10 ngày- Ảnh 1.

Nhân viên vệ sinh khử trùng chân cho một người tại lối vào Trung tâm Điều trị Ebola Rwampara (ETC) ở tỉnh Ituri của CHDC Congo vào ngày 13.7

Ảnh: AFP

Giới chức cho hay việc phát hiện và xét nghiệm được cải thiện đã giúp xác định thêm nhiều ca nhiễm Ebola.

Gần 90% số ca nhiễm được báo cáo ở tỉnh Ituri ở phía đông bắc của CHDC Congo, giáp với Nam Sudan và Uganda, theo Tổ chức Y tế Thế giới.

Dịch Ebola lần này, được tuyên bố vào ngày 15.5, có thể kéo dài thêm vài tháng nữa, trong khi các cuộc đình công của nhân viên y tế đòi lương đã làm gián đoạn nỗ lực ứng phó tại một số bệnh viện, theo AFP.

Dịch bệnh Ebola hiện nay do chủng virus Bundibugyo gây ra, và hiện chưa có vắc xin hay phương pháp điều trị nào được phê duyệt.

Các nhà khoa học đang nỗ lực phát triển vắc xin và phương pháp điều trị chống lại chủng Bundibugyo. Đại học Oxford hôm 24.7 thông báo nhóm tình nguyện viên đầu tiên đã nhận được một loại vắc xin thử nghiệm nhắm mục tiêu cụ thể vào chủng virus này.

Một số loại vắc xin tiềm năng khác đang được đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm lâm sàng, trong khi hai phương pháp điều trị tiềm năng khác cũng đang được phát triển.

Bệnh Ebola, lây lan qua tiếp xúc với dịch cơ thể và gây sốt xuất huyết, đã cướp đi sinh mạng của hơn 15.000 người trên khắp châu Phi trong 50 năm qua, theo AFP.

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