Elon Musk tài trợ Gina Carano kiện Disney vì loại cô khỏi phim 'The Mandalorian'

tNguyên do qua một bài đăng trên mạng xã hội, trong đó Gina Carano so sánh một đảng viên đảng Cộng hòa với người Do Thái trong cuộc thảm sát Holocaust thời Thế chiến thứ 2. Elon Musk đang tài trợ cho vụ kiện, sau lời hứa sẽ chi tiền cho các hành động pháp lý được thực hiện bởi những người bị phân biệt đối xử từ các bài đăng trên Twitter/X. Tuy nhiên, các bài đăng được đề cập đều bắt nguồn từ Instagram của Gina Carano.

Gina Carano trong lần ra mắt phim The Mandalorian (2019) VARIETY

Vụ kiện được đệ trình lên Tòa án liên bang California (Mỹ), cáo buộc việc chấm dứt hợp đồng và phân biệt đối xử sai trái, cũng như yêu cầu tòa án buộc Lucasfilm phải chọn lại Carano đóng phim The Mandalorian và trả ít nhất 75.000 USD tiền bồi thường thiệt hại.

"Như một dấu hiệu cho thấy cam kết của tập đoàn X - tiền thân là Twitter - đối với quyền tự do ngôn luận, chúng tôi tự hào cung cấp hỗ trợ tài chính cho vụ kiện của Gina Carano, trao quyền cho cô ấy tìm kiếm sự minh chứng cho quyền tự do ngôn luận của mình đối với X và khả năng làm việc mà không bị bắt nạt, quấy rối, hoặc phân biệt đối xử", Joe Benarroch - người đứng đầu hoạt động kinh doanh tại X - tuyên bố.

Gina Carano đóng vai Cara Dune, một nữ chiến binh nổi dậy trở thành lính đánh thuê, trong 2 mùa đầu tiên của The Mandalorian, phát trực tuyến trên Disney+. Tuy nhiên cô bị chỉ trích khi chia sẻ một bài đăng trên Instagram vào tháng 2.2021.

Gina Carano đóng vai Cara Dune, một nữ chiến binh nổi dậy trở thành lính đánh thuê, trong 2 mùa đầu tiên của The Mandalorian IMDb

"Người Do Thái bị đánh đập trên đường phố, không phải bởi lính Đức Quốc xã mà bởi những người hàng xóm của họ, thậm chí cả trẻ em. Bởi vì lịch sử đã được chỉnh sửa. Hầu hết mọi người ngày nay không nhận ra rằng để đạt đến mức mà binh lính Đức Quốc xã có thể dễ dàng vây bắt hàng nghìn người Do Thái, chính phủ trước tiên đã khiến hàng xóm của họ ghét họ chỉ vì họ là người Do Thái. Điều đó có khác gì việc ghét ai đó vì quan điểm chính trị của họ", bài viết của Gina Carano đưa quan điểm.

Cùng ngày với bài đăng, Lucasfilm và UTA, công ty quản lý của Carano vào thời điểm đó, đã loại cô ấy khỏi bộ phim. Tuy nhiên, UTA không được nêu tên là bị đơn trong vụ kiện. Vụ án cáo buộc Disney có lỗi khi công ty quản lý cũ của Carano sa thải nữ diễn viên.

Vụ kiện của Carano cho thấy Disney và Lucasfilm "đã nói rõ rằng chỉ có suy nghĩ, lời nói hoặc hành động nhất quán được chấp nhận trong 'đế chế' của họ và rằng những ai dám đặt câu hỏi hoặc không tuân thủ đầy đủ sẽ không được dung thứ".

Nguyên đơn chỉ ra những bài đăng trên mạng xã hội trước đây của các diễn viên phim Chiến tranh giữa các vì sao là Pedro Pascal và Mark Hamill, nhưng Disney nhắm mắt làm ngơ trước những tuyên bố chính trị của 2 nam diễn viên.

Gina Carano (41 tuổi) từng là võ sĩ muay Thái trước khi lấn sân sang diễn xuất. Ngoài The Mandalorian cô còn xuất hiện trong các phim American Gladiators, Blood and Bone, Deadpool…