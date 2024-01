Universal vượt qua Disney, đạt doanh thu cao nhất tại phòng vé năm 2023

24 phim của Universal ra rạp trong năm 2023, trong đó nổi bật có The Super Mario Bros. Movie, Oppenheimer, M3GAN… đã thu về 4,907 tỉ USD tiền bán vé trên toàn thế giới. Chiến thắng của Universal rất đáng chú ý vì đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2015, Disney không còn làm "bá chủ" phòng vé toàn cầu.

Amie Donald trong phim M3GAN IMDb

Disney trượt xuống vị trí thứ hai về thị phần khi phát hành 17 bộ phim mới trong năm qua, trong đó có Guardians of the Galaxy Vol. 3, Indiana Jones and the Dial of Destiny, The Little Mermaid..., thu về 4,827 tỉ USD trên toàn cầu. Trong một thông cáo báo chí, hãng phim cho rằng khoản chênh lệch 80 triệu USD một phần là do Disney phát hành ít hơn 7 phim so với Universal vào năm 2023. Họ cũng tiếp tục nhấn mạnh rằng Disney có nhiều tựa phim nhất so với bất kỳ hãng phim nào trong top 10 năm nay, với 4 trong số những phim phát hành toàn cầu có doanh thu cao nhất, 3 trong số những phim phát hành đạt doanh thu cao nhất ở Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, lần đầu tiên sau một thời gian dài, Disney không có được 1 trong 3 phim có doanh thu cao nhất. Những vị trí đó thuộc về Warner Bros. với Barbie (1,4 tỉ USD) và The Super Mario Bros. Movie (1,3 tỉ USD), Oppenheimer (950 triệu USD) của Universal. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2014 không có bộ phim nào của Disney vượt mốc 1 tỉ USD.

Vấn đề là các bộ phim của Disney cực kỳ tốn kém - thường có kinh phí sản xuất từ 200 triệu đến 250 triệu USD - nên chúng có những tiêu chuẩn cao cần phải đạt được về mặt lợi nhuận. Vì vậy, mặc dù Ant-Man and the Wasp: Quantumania được xếp hạng là bộ phim có doanh thu cao thứ 10 trong năm với 476 triệu USD, nhưng cuối cùng vẫn thua lỗ khi chiếu rạp.

Phim hài ma cà rồng Renfield chỉ đạt 26 triệu USD toàn cầu, Book Club: The Next Chapter thu về 30 triệu USD toàn cầu (phần phim đầu tiên đạt 100 triệu USD vào năm 2018), phim hoạt hình Ruby Gillman, Teenage Kraken chỉ vừa đủ 45 triệu USD. Mặc dù Fast X có kinh phí 340 triệu USD (chưa kể chi phí quảng bá) và thu về 704 triệu USD, nhưng không hòa vốn (do phải chia 50% doanh thu cho rạp).

Cảnh trong phim Oppenheimer IMDb

Universal và Disney vượt xa các đối thủ còn lại. Warner Bros. đứng ở vị trí thứ 3 với 3,84 tỉ USD toàn cầu, với các phim đạt lợi nhuận cao là Barbie, The Nun II và Wonka.

Sony và Paramount chưa công bố doanh thu cuối năm 2023, nhưng mỗi hãng phim được cho là đã mang về 2 tỉ USD trên toàn cầu để lọt vào top 5.

Với Spider-Man: Across the Spider-Verse, Equalizer 3 có Denzel Washington đóng chính và Napoleon của đạo diễn Ridley Scott, Sony có lợi thế hơn một chút với doanh thu ước tính 2,09 tỉ USD trên toàn thế giới.

Paramount, hãng phát hành chính bom tấn Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves và PAW Patrol: The Mighty Movie, đã kết thúc năm với doanh thu ước tính 2,03 tỉ USD trên toàn cầu.

Disney thực sự vẫn là một "siêu cường" phòng vé, nhưng thực tế, hầu hết các phim bom tấn năm 2023 của hãng đều không đạt được kỳ vọng. Guardians of the Galaxy Vol. 3 (845 triệu USD) là chiến thắng duy nhất. Mặt khác, một chuỗi các phần phim tiếp theo và làm lại kém hiệu quả như Ant-Man and the Wasp: Quantumania, The Marvels, Haunted Mansion… đã dẫn đến việc hãng phim phải nhường ngôi vương phòng vé cho Universal.