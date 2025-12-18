Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

'Em bé US-HIFU' đầu tiên tại Việt Nam chào đời khỏe mạnh

Liên Châu
Liên Châu
18/12/2025 13:36 GMT+7

'Em bé US-HIFU' đầu tiên tại Việt Nam chào đời khỏe mạnh là con của sản phụ 30 tuổi, ở Ninh Bình, người mẹ từng mắc và sảy thai do đa u xơ tử cung.

Có thai tự nhiên sau điều trị đa u xơ tử cung kỹ thuật US-HIFU 

Chia sẻ về "em bé US-HIFU", tại hội nghị khoa học nhân 1 năm triển khai kỹ thuật US-HIFU tại Việt Nam, tổ chức sáng 18.12, GS Nguyễn Việt Tiến, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Y khoa quốc gia, Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, cho biết trước khi mang thai bé, mẹ của bé là chị Phạm Thị Huyền T. (30 tuổi, ở Ninh Bình) được chẩn đoán mắc đa u xơ tử cung.

'Em bé US-HIFU' đầu tiên tại Việt Nam chào đời khỏe mạnh- Ảnh 1.

GS Nguyễn Viết Tiến và ê kíp điều trị u xơ tử cung bằng kỹ thuật US-HIFU

ẢNH: THÚY ANH

Các khối u kích thước khá lớn, ở thành trái và thành sau tử cung, là một trong những nguyên nhân khiến chị T. sảy thai 20 tuần ở lần mang thai đầu. Chị T. được điều trị đa u xơ tử cung bằng phương pháp US-HIFU.

GS Tiến cùng ê kíp thực hiện điều trị cho chị T. Sau 3 tháng điều trị, chị T. có thai tự nhiên. Quá trình theo dõi thai kỳ, thai nhi phát triển hoàn toàn bình thường trong khi khối u xơ tử cung tiếp tục thu nhỏ dần. Ngày 26.11.2025, chị T. sinh mổ, bé trai chào đời khỏe mạnh ở tuần thai thứ 38, nặng 3,4 kg.

Theo GS Tiến, kỹ thuật US-HIFU không chỉ giúp điều trị hiệu quả u xơ tử cung mà còn mở ra hy vọng làm mẹ cho nhiều phụ nữ từng đối diện nguy cơ vô sinh do các bệnh lý phụ khoa như u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung. 

Sự ra đời của em bé US-HIFU đầu tiên tại Việt Nam minh chứng cho tính an toàn và hiệu quả của phương pháp US-HIFU.

Điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao

GS Tiến cho biết, US-HIFU hoạt động dựa trên nguyên lý hội tụ sóng siêu âm vào mô sinh học, dẫn đến sự tăng nhiệt độ tức thời lên đến 65 - 100 độ C tại khối u, trong vòng 1 giây, từ đó gây biến tính protein và hoại tử đông không hồi phục, khối u sẽ tự tiêu theo thời gian. 

Đặc điểm nổi bật nhất của US-HIFU là khả năng tiêu diệt mô đích của khối u, không ảnh hưởng đến mô lành xung quanh.

US-HIFU được đánh giá là bước tiến đột phá của y học hiện đại: không phẫu thuật, không mất máu, không để lại sẹo, bảo tồn chức năng cơ quan, giúp người bệnh rút ngắn thời gian nằm viện và hồi phục nhanh.

Tốc độ giảm kích thước nhanh nhất ở tháng đầu tiên và đạt 60 - 70% sau 1 năm. Các triệu chứng như đau bụng, băng kinh, tiểu nhiều, tiểu khó… cũng giảm rõ rệt, giúp người bệnh mau chóng trở lại cuộc sống như trước.

GS Tiến cho biết thêm, sau 1 năm kể từ khi chính thức được triển khai tại Việt Nam, hơn 400 ca điều trị bằng phương pháp US-HIFU, bao gồm các bệnh lý u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung, ung thư gan, u xơ vú, có kết quả tốt. 

Nhiều ca bệnh phức tạp, có khối u to, nằm ở vị trí không thể áp dụng mổ hở hay mổ nội soi, đều được xử lý an toàn và hiệu quả. Người bệnh hồi phục sớm, có thể trở lại sinh hoạt, đi làm bình thường sau 1 ngày điều trị, không gặp biến chứng.

Tin liên quan

'Bỏ đói' khối u xơ tử cung giúp người phụ nữ thoát nguy cơ phẫu thuật

'Bỏ đói' khối u xơ tử cung giúp người phụ nữ thoát nguy cơ phẫu thuật

Chị N. (40 tuổi, quốc tịch Campuchia) đến bệnh viện thăm khám trong tình trạng bụng phình to tương đương thai 12 tuần, đau vùng chậu kéo dài và rong kinh nặng

Phẫu thuật thành công ca u xơ tử cung dính phức tạp, biến chứng nguy hiểm

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Việt Tiến Hội đồng Y khoa quốc gia Việt Nam US-HIFU Ninh Bình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận