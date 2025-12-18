'Em bé US-HIFU' đầu tiên tại Việt Nam chào đời khỏe mạnh

Có thai tự nhiên sau điều trị đa u xơ tử cung kỹ thuật US-HIFU

Chia sẻ về "em bé US-HIFU", tại hội nghị khoa học nhân 1 năm triển khai kỹ thuật US-HIFU tại Việt Nam, tổ chức sáng 18.12, GS Nguyễn Việt Tiến, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Y khoa quốc gia, Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, cho biết trước khi mang thai bé, mẹ của bé là chị Phạm Thị Huyền T. (30 tuổi, ở Ninh Bình) được chẩn đoán mắc đa u xơ tử cung.

GS Nguyễn Viết Tiến và ê kíp điều trị u xơ tử cung bằng kỹ thuật US-HIFU ẢNH: THÚY ANH

Các khối u kích thước khá lớn, ở thành trái và thành sau tử cung, là một trong những nguyên nhân khiến chị T. sảy thai 20 tuần ở lần mang thai đầu. Chị T. được điều trị đa u xơ tử cung bằng phương pháp US-HIFU.

GS Tiến cùng ê kíp thực hiện điều trị cho chị T. Sau 3 tháng điều trị, chị T. có thai tự nhiên. Quá trình theo dõi thai kỳ, thai nhi phát triển hoàn toàn bình thường trong khi khối u xơ tử cung tiếp tục thu nhỏ dần. Ngày 26.11.2025, chị T. sinh mổ, bé trai chào đời khỏe mạnh ở tuần thai thứ 38, nặng 3,4 kg.

Theo GS Tiến, kỹ thuật US-HIFU không chỉ giúp điều trị hiệu quả u xơ tử cung mà còn mở ra hy vọng làm mẹ cho nhiều phụ nữ từng đối diện nguy cơ vô sinh do các bệnh lý phụ khoa như u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung.

Sự ra đời của em bé US-HIFU đầu tiên tại Việt Nam minh chứng cho tính an toàn và hiệu quả của phương pháp US-HIFU.

Điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao

GS Tiến cho biết, US-HIFU hoạt động dựa trên nguyên lý hội tụ sóng siêu âm vào mô sinh học, dẫn đến sự tăng nhiệt độ tức thời lên đến 65 - 100 độ C tại khối u, trong vòng 1 giây, từ đó gây biến tính protein và hoại tử đông không hồi phục, khối u sẽ tự tiêu theo thời gian.

Đặc điểm nổi bật nhất của US-HIFU là khả năng tiêu diệt mô đích của khối u, không ảnh hưởng đến mô lành xung quanh.

US-HIFU được đánh giá là bước tiến đột phá của y học hiện đại: không phẫu thuật, không mất máu, không để lại sẹo, bảo tồn chức năng cơ quan, giúp người bệnh rút ngắn thời gian nằm viện và hồi phục nhanh.

Tốc độ giảm kích thước nhanh nhất ở tháng đầu tiên và đạt 60 - 70% sau 1 năm. Các triệu chứng như đau bụng, băng kinh, tiểu nhiều, tiểu khó… cũng giảm rõ rệt, giúp người bệnh mau chóng trở lại cuộc sống như trước.

GS Tiến cho biết thêm, sau 1 năm kể từ khi chính thức được triển khai tại Việt Nam, hơn 400 ca điều trị bằng phương pháp US-HIFU, bao gồm các bệnh lý u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung, ung thư gan, u xơ vú, có kết quả tốt.

Nhiều ca bệnh phức tạp, có khối u to, nằm ở vị trí không thể áp dụng mổ hở hay mổ nội soi, đều được xử lý an toàn và hiệu quả. Người bệnh hồi phục sớm, có thể trở lại sinh hoạt, đi làm bình thường sau 1 ngày điều trị, không gặp biến chứng.