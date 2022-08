Em gái Amber Heard gọi MTV là ‘kinh tởm’ khi cho Johnny Depp xuất hiện tại lễ trao giải

Johnny Depp xuất hiện chớp nhoáng và gần như là gương mặt đại diện cho lễ trao giải MTV VMAs 2022 diễn ra tối 28.8.

Trong chương trình phát sóng trực tiếp, Johnny Depp (59 tuổi) xuất hiện với bộ đồ phi hành gia, nói với khán giả trong lễ trao giải diễn ra tại Trung tâm Prudential ở Newark, New Jersey: “Bạn biết không? Tôi cần công việc”.

Sau khi Johnny Depp bất ngờ xuất hiện trong chương trình, em gái Amber Heard - diễn viên kiêm người mẫu Whitney Henriquez (34 tuổi) - phản ứng trên Instagram, chia sẻ thông điệp: “Tôi đứng bên Amber Heard” và một hình ảnh đổi tên sự kiện thành “DVMA”, ám chỉ đến bạo lực gia đình.

“MTV thật kinh tởm và rõ ràng là thất vọng!”, Whitney viết. Đại diện của Johnny Depp, Amber Heard và ban tổ chức MTV VMAs không bình luận vụ việc.

Vào ngày 1.6.2022, bồi thẩm đoàn ở Quận Fairfax, Virginia ra phán quyết Amber Heard (36 tuổi) đã phỉ báng Depp trong bài báo của cô đăng năm 2018 về bạo lực gia đình và lạm dụng tình dục dù không đề cập đến tên chồng cũ trong bài báo. Depp được bồi thường hơn 10 triệu USD. Hiện cả Depp và Heard đang kháng cáo phán quyết.





Sau phán quyết, Depp tuyên bố bồi thẩm đoàn “đã trả lại cuộc sống cho tôi” và “điều tốt nhất vẫn chưa đến”. Trong khi đó, Heard gọi là “bước lùi” khi phụ nữ lên tiếng về nạn bạo hành gia đình. Em gái Whitney làm chứng trong phiên tòa và có mặt trong phòng xử án.

“Tôi vẫn luôn sát cánh bên chị. Hôm qua, hôm nay và ngày mai tôi sẽ luôn tự hào về chị vì dám đứng lên nói sự thật. Tôi đã làm chứng cho phiên tòa ở Virginia và Vương quốc Anh. Tôi rất vinh dự được làm chứng cho chị, và tôi sẽ làm điều đó cả triệu lần vì tôi từng chứng kiến mọi chuyện, sự thật mãi mãi ở bên chị”, Whitney viết.

Whitney kết luận: “Tôi rất tiếc vì điều đó không được phản ánh trong quyết định của bồi thẩm đoàn nhưng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ chị và bất kỳ ai sát cánh cùng chị. Mãi mãi bên chị...”.

Johnny Depp đang chuẩn bị đóng vai vua Louis XV trong bộ phim Jeanne du Barry đồng thời sẽ đạo diễn bộ phim Modigliani do Al Pacino đồng sản xuất. Gần đây Depp phát hành một album với Jeff Beck, người mà anh lưu diễn cùng ở nước ngoài. Amber Heard sẽ xuất hiện trong phần tiếp theo của phim siêu anh hùng Aquaman and The Lost Kingdom, có ngày phát hành bị trì hoãn đến tháng 12.2023.