Em gái Britney Spears khóc trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình khi nhắc đến chị

“Tôi yêu chị”, em gái Britney Spears xúc động nói và lau nước mắt trong đoạn giới thiệu cuộc phỏng vấn trên truyền hình trong chương trình Good Morning America phát sóng vào ngày 12.1.

Nói chuyện với người dẫn chương trình Juju Chang của kênh ABC News, Jamie Lynn Spears (31 tuổi) thảo luận về cuốn sách và mối quan hệ với người chị gái nổi tiếng thế giới, về gia đình cô - những người tham gia vào vai trò giám hộ ngôi sao nhạc pop suốt 13 năm.

Quyền giám hộ đã chấm dứt vào tháng 11.2021 sau khi cha cô - ông Jamie Spears giám sát tài chính cùng nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống của Britney Spears trong vai trò người giám hộ kể từ khi thỏa thuận pháp lý từ tòa án có hiệu lực bắt đầu vào năm 2008 - bị đình chỉ.

“Mọi thứ trở nên phức tạp?”, người dẫn chương trình hỏi Jamie Lynn Spears, cô trả lời, “Tôi đoán vậy”.

Trong suốt quá trình tố tụng tại tòa, Britney Spears đã nhiều lần lên tiếng chống lại gia đình cô, bao gồm cả Jamie Lynn Spears. Khi ra tòa vào tháng 6.2021, nữ ca sĩ 41 tuổi nói với thẩm phán rằng cô tin chắc các thành viên trong gia đình sẽ phải ngồi tù vì “lạm dụng quyền giám hộ” mà cô phải chịu đựng trong nhiều năm.

Trong những ngày gần đây, ngôi sao nhạc pop đã hủy theo dõi em gái trên Instagram, điều này thu hút sự chú ý từ người hâm mộ.

Jamie Lynn Spears - một cựu diễn viên - trở thành ngôi sao tuổi teen khi chị gái trở thành một trong những ngôi sao nhạc pop toàn cầu nổi tiếng nhất trong lịch sử âm nhạc. Jamie Lynn từng đóng phim All That và sau đó là loạt phim Zoey 101. Cô kết thúc sự nghiệp diễn xuất khi mang thai ở tuổi 16, gây scandal lớn vào thời điểm đó. Sau thời gian dài gián đoạn diễn xuất và dành thời gian tập trung nuôi dạy hai cô con gái, Jamie Lynn hiện đang tham gia bộ phim Sweet Magnolias của Netflix.





Mùa hè năm ngoái, em gái của Britney Spears đã đến tòa để yêu cầu gia đình bồi thường về những tổn thương cô đang có. “Tôi thành thật muốn kiện gia đình mình. Tôi cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người và những gì họ đã làm với tôi, thay vì chôn vùi bí mật để mang lại lợi ích cho họ. Tôi muốn được nghe về những gì họ đã làm với tôi bằng cách bắt tôi phải giữ kín chuyện này quá lâu… Tôi rất tức giận và khóc mỗi ngày. Tôi không được phép tiết lộ những người đã làm điều này với mình”, cô nói.

Sau lời khai đó, Jamie Lynn đã lên Instagram để bày tỏ sự ủng hộ và giải thích lý do tại sao cô không lên tiếng về quyền giám hộ sớm hơn. Tuy nhiên, người hâm mộ ngôi sao nhạc pop không tin những gì Jamie Lynn tuyên bố, nhất là khi Britney Spears lên tiếng chống lại em gái.

Vào tháng 11.2021, vài ngày sau khi quyền giám hộ chấm dứt, ngôi sao nhạc pop nói rằng cô sẽ không rút lại những tuyên bố của mình về gia đình. “Họ vẫn làm tôi suy nghĩ mỗi ngày. Tôi đã quen với việc giữ hòa khí cho gia đình và giữ mồm giữ miệng… nhưng không phải lần này”.

Jamie Lynn lên án những phản hồi tiêu cực mà cô nhận được trên mạng xã hội, chia sẻ những bình luận khó chịu và nguy hiểm, bao gồm một số bình luận tấn công hai con của cô, một 13 tuổi và một mới 3 tuổi. Cô tiết lộ đã nhận được những lời đe dọa giết người. “Bạn có thể không yêu tôi, điều đó không sao cả nhưng không nên dung thứ trong bất kỳ trường hợp đe dọa giết người nào, càng không phải đối với những đứa trẻ vô tội”, Jamie Lynn bày tỏ.

Cuốn hồi ký của Jamie Lynn sẽ được Nhà xuất bản Worthy phát hành vào ngày 18.1 tới đang trở thành chủ đề của nhiều cuộc tranh cãi. Theo thông tin rò rỉ từ báo chí, ban đầu tên sách là I Must Confess - liên quan đến một dòng trong đĩa đơn đầu tay ăn khách của chị gái là Baby One More Time năm 1998. Sau khi dư luận phản ứng dữ dội, nhà xuất bản nhanh chóng cho biết tên sách là “không chính xác” và “không đầy đủ”, rồi công bố tên chính thức là Things I Should Have Said.

Cuốn sách kể về cuộc hành trình của Jamie Lynn với tư cách một người mẹ, em gái, con gái và nghệ sĩ. Ban đầu, Jamie Lynn thông báo sẽ quyên góp số tiền thu được từ sách cho tổ chức sức khỏe tâm thần This is My Brave nhưng tổ chức phi lợi nhuận này đã từ chối lời đề nghị quyên góp vì e ngại những lời chỉ trích từ người hâm mộ ngôi sao nhạc pop Britney Spears.