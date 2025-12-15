Em gái ông Kim Jong-un dùng điện thoại gì?

Dù không thấy rõ hãng sản xuất, nhưng nhiều người cho rằng chiếc điện thoại thông minh nói trên thuộc dòng sản phẩm Magic của thương hiệu Honor đến từ Trung Quốc, được quảng bá là "điện thoại gập mỏng nhất thế giới", theo báo The Chosun Daily hôm nay 15.12.

Bà Kim Yo-jong được nhìn thấy đang cầm một chiếc điện thoại thông minh trong ảnh do KCNA chụp tại lễ khánh thành Bệnh viện thành phố Kusong ở tỉnh Bắc Phyongan (Triều Tiên) hôm 14.12 Ảnh: KCNA

Cũng có khả năng chiếc điện thoại thông minh đó được sản xuất tại Triều Tiên. Trước đó, báo Choson Sinbo, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội người Triều Tiên cư trú tại Nhật Bản, đại diện cho lập trường của Bình Nhưỡng, đã đưa tin Triều Tiên tự sản xuất điện thoại thông minh dưới thương hiệu riêng của mình.

Tuy nhiên, theo báo cáo có tiêu đề "Điện thoại thông minh của Triều Tiên năm 2024" từ nhà nghiên cứu Martyn Williams thuộc trung tâm nghiên cứu Stimson Center (Mỹ), tất cả điện thoại thông minh được bán ở Triều Tiên đều do các công ty Trung Quốc sản xuất.

Bất ngờ loại smartphone mà em gái ông Kim Jong-un sử dụng

Đây không phải là lần đầu tiên một chiếc điện thoại gập xuất hiện trong ảnh về các quan chức cấp cao Triều Tiên. Vào tháng 7.2023, một chiếc điện thoại thông minh dạng gập xuất hiện trên bàn trước mặt ông Kim Jong-un khi ông quan sát cuộc phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-18. Nhà sản xuất và các tính năng của chiếc điện thoại đó không được xác định, theo Yonhap.

Ngoài ra, vào tháng 10.2024, Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui đã được nhìn thấy đang cầm một chiếc điện thoại thông minh gập màu đen.

Nếu những chiếc điện thoại gập nói trên được nhập khẩu từ Trung Quốc, điều này có thể vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên, theo The Chosun Daily. Nghị quyết 2397 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cấm xuất khẩu và nhập khẩu thiết bị điện tử đến và từ Triều Tiên.

Hồi 2024, phái đoàn Triều Tiên tham gia Thế vận hội Paris cũng không nhận được điện thoại thông minh Galaxy Z Flip6 do Công ty Samsung Electronics, nhà tài trợ chính thức của Thế vận hội, sản xuất riêng, theo The Chosun Daily.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Triều Tiên đối với thông mới từ The Chosun Daily.