Em trai Ánh Viên được đầu tư đặc biệt

Tổng cục thể dục thể thao vừa có quyết định về việc thi đấu, tập huấn quốc tế cho tuyển bơi Việt Nam. Đáng chú ý với sự góp mặt của kình ngư 16 tuổi Nguyễn Quang Thuấn là em trai của nữ kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên.

Ở SEA Games 31, Nguyễn Quang Thuấn lần đầu góp mặt đã ghi dấu ấn với tấm HCB nội dung 400m hỗn hợp nam với thành tích 4 phút 44 giây 46, chỉ kém đàn anh Trần Hưng Nguyên vốn đoạt HCV, phá kỷ lục SEA Games với thành tích 4 phút 18 giây 10.

Thành tích trên giúp Nguyễn Quang Thuấn đạt chuẩn B giải bơi vô địch thế giới tại Hungary từ ngày 15.6 đến 26.6. Tiềm năng của Nguyễn Quang Thuấn đầy hứa hẹn, vì thế ngoài việc được cử tham dự giải vô địch thế giới, em trai Ánh Viên còn được Tổng cục thể dục thể thao đầu tư ở lại Hungary tập huấn 3 tháng với các đàn anh.





5 tuyển thủ bơi còn lại đạt chuẩn tham dự giải vô địch thế giới là Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Hồ Nguyễn Duy Khoa, Lê Thị Mỹ Thảo, Võ Thị Mỹ Tiên.

Nam kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng là niềm hi vọng lớn nhất của tuyển bơi Việt Nam ở giải vô địch thế giới khi anh đạt 2 chuẩn A ở cự ly 400m tự do, 1.500m tự do và chuẩn B cự ly 800m tự do. Trong đó cự ly 1.500m tự do là sở trường của kình ngư quê Quảng Bình khi anh là đương kim á quân ASIAD.