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    Em trai nuôi Phi Nhung ra sao ở tuổi 34?

    Thạch Anh
    Thạch Anh
    Từ một chàng trai làm phòng thu đến quán quân 'Người kể chuyện tình', Duy Zuno cho biết bản thân cũng đối diện với nhiều thử thách trong hành trình làm nghề.

    Chia sẻ về cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, Duy Zuno nhắc đến chiếc cúp quán quân Người kể chuyện tình. Trước khi chạm tay vào danh hiệu cao quý này, nam ca sĩ từng thử sức ở một số sân khấu âm nhạc, nhưng chủ yếu chỉ dừng lại ở các gameshow trải nghiệm ngắn hạn chứ chưa thực sự bước vào một cuộc đua đường dài.

    Em trai nuôi Phi Nhung ra sao ở tuổi 34? - Ảnh 1.

    Duy Zuno sinh năm 1992, quê Sóc Trăng (nay là Cần Thơ), từng được biết đến là em nuôi ca sĩ Phi Nhung. Trong chương trình Kỷ niệm thanh xuân lên sóng trên VTV9, nam ca sĩ có những phút trải lòng về chặng đường làm nghề

    Ảnh: NSX

    Chính ngôi vị quán quân tại một cuộc thi chuyên nghiệp đã mở ra bước ngoặt rực rỡ, đưa sự nghiệp ca hát của anh phát triển. Không chỉ nhận diện thương hiệu cá nhân, em trai nuôi Phi Nhung còn ngày càng đắt show, mức cát sê tăng trưởng và nhận được sự công nhận rộng rãi từ công chúng.

    Ít ai biết rằng, trước khi tỏa sáng trên sân khấu lớn, Duy Zuno từng có thời gian gắn bó với công việc tại phòng thu. Việc tự tìm tòi thu âm tại nhà cùng những năm tháng tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm từ các nghệ sĩ đi trước đã tạo nên một nền tảng vững chắc cho nam ca sĩ. Nhờ hiểu rõ từng điểm mạnh, điểm yếu trong chất giọng của chính mình, anh luôn chủ động làm chủ sản phẩm cá nhân mà không phụ thuộc vào kỹ thuật viên bên ngoài.

    Duy Zuno sau thành tích quán quân

    Nối tiếp thành công từ giải thưởng, Duy Zuno tích cực cống hiến bằng việc chạy show, chăm lo cho gia đình và liên tục cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc. Anh ghi dấu ấn khi kết hợp cùng K-ICM qua 2 MV Hoa duy nhất, Cầu kiều, đồng thời phát hành các dự án kết hợp cùng Phạm Thiên Ngân, Phan Như Thùy, Jee Trần trên các nền tảng số.

    Em trai nuôi Phi Nhung ra sao ở tuổi 34? - Ảnh 2.

    Khoảnh khắc trở thành quán quân Người kể chuyện tình của Duy Zuno

    Ảnh: NSX

    Nói về áp lực nghề nghiệp, Duy Zuno không ngần ngại bộc bạch về giai đoạn anh cảm thấy như "đứng giữa ngã ba đường" khi sở hữu hai tệp khán giả hoàn toàn đối lập. Một bên là các cô chú lớn tuổi yêu mến anh qua những bản dân ca, những ca khúc trữ tình; một bên là tệp khán giả trẻ lại chuộng những bài hát hiện đại, mới mẻ. Chọn một ca khúc quá trẻ thì khán giả lớn tuổi khó nghe, nhưng nếu hát bài quá cũ thì người trẻ lại không đón nhận.

    Để giải bài toán này, Duy Zuno chọn hướng đi hòa hợp thay vì tách biệt: Bắt tay cùng các nhà sản xuất trẻ để làm mới âm nhạc trên nền giai điệu ngũ cung Việt Nam, kết hợp tinh tế giữa nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, sáo bầu với chất liệu điện tử hiện đại. Đáng chú ý, nam ca sĩ còn hé lộ dự án bứt phá trong tương lai khi chuẩn bị phát hành sản phẩm thể hiện kỹ thuật hát giả thanh của mình.

    Ở tuổi 34, đứng trước sự xoay chuyển nhanh chóng của thị trường âm nhạc hiện đại, Duy Zuno thừa nhận anh đã chủ động "tiết chế" kỹ thuật khoe giọng, chọn cách thể hiện nhẹ nhàng, đong đầy cảm xúc hơn để người nghe có thể thưởng thức lại nhiều lần mà không bị mệt.

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