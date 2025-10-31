Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Em vua Anh mất tước hiệu và dinh thự vì dính líu tỉ phú ấu dâm
Video Thế giới

Em vua Anh mất tước hiệu và dinh thự vì dính líu tỉ phú ấu dâm

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
31/10/2025 19:00 GMT+7

Vua Charles đã tước bỏ tước hiệu vương tử của em trai Andrew và buộc ông phải rời khỏi dinh thự Windsor, tạo khoảng cách với Hoàng gia Anh vì mối liên hệ của vị vương tử này với vụ bê bối của tỉ phú Jeffrey Epstein.

Theo thông tin từ Điện Buckingham ngày 30.10, Vương tử Andrew đã bị Hoàng gia Anh tước bỏ mọi tước hiệu và bị buộc phải rời khỏi dinh thự Windsor của mình.

Đây là một trong những động thái gây sốc nhất đối với một thành viên hoàng gia Anh trong lịch sử hiện đại, diễn ra trong bối cảnh Vua Charles đang tìm cách giữ khoảng cách với Vương tử Andrew, người có quan hệ với Jeffrey Epstein, một tội phạm tình dục quá cố.

Ông Andrew, 65 tuổi, là em trai của Vua Charles.

Ông đã dàn xếp để kết thúc vụ kiện do bà Virginia Giuffre đệ đơn vào năm 2022, cáo buộc ông lạm dụng tình dục bà khi bà còn là một thiếu niên. Bà Guiffre đã tự tử vào tháng 4 năm nay.

Trong cuốn hồi ký được phát hành sau khi bà mất vào tháng 10, bà Guiffre nói rằng Hoàng tử Andrew tin rằng việc quan hệ tình dục với bà là quyền bẩm sinh của mình.

Vương tử Andrew bị Vua Charles tước bỏ tước hiệu và nhà ở - Ảnh 1.

Vương tử Andrew nói chuyện với Vua Charles vào ngày diễn ra tang lễ của Nữ công tước xứ Kent Katharine, tại London (Anh), ngày 16.9.2025.

ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, đầu tháng này, nhiều tờ báo lá cải của Anh đã công bố thư từ giữa Vương tử Andrew và ông Epstein từ năm 2011. Các tin nhắn tiết lộ ông Andrew đã nói với ông Epstein rằng họ nên “giữ liên lạc chặt chẽ” và rằng họ sẽ “sớm chơi bời thêm”.

Vương tử Andrew bị buộc phải từ bỏ mọi bổn phận hoàng gia vào năm 2019, và sau đó bị tước bỏ mọi liên hệ quân sự và quyền bảo trợ hoàng gia vào năm 2022.

Ông luôn phủ nhận mọi cáo buộc chống lại mình.

Đầu tháng 10, ông bị buộc phải ngừng sử dụng tước hiệu Công tước xứ York, và giờ đây ông chỉ được biết đến với tên gọi Andrew Mountbatten Windsor.

Bên cạnh đó, dinh thự Royal Lodge tại Điền trang Windsor, phía tây London, sẽ không còn là nhà của ông nữa.

Ông đã nhận được thông báo chính thức yêu cầu chuyển khỏi đó. Thay vào đó, ông sẽ chuyển đến một bất động sản tư nhân tại điền trang Sandringham ở miền đông nước Anh.

Tin liên quan

Đảng Dân chủ công bố thư nghi do ông Trump gửi tỉ phú ấu dâm Epstein

Đảng Dân chủ công bố thư nghi do ông Trump gửi tỉ phú ấu dâm Epstein

Đảng Dân chủ Mỹ vừa công bố một bức thư kèm bản phác họa một phụ nữ khỏa thân được cho là của Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi chúc mừng sinh nhật cố tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Khám phá thêm chủ đề

ANDREW vương tử Andrew Hoàng gia Anh anh Xứ York Điện Buckingham Windsor Hoàng gia Vương tử Jeffrey Epstein Đệ đơn Lạm dụng Vụ kiện Tước hiệu Dinh thự Điền trang Vua Charles Tội phạm tình dục lạm dụng tình dục
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận