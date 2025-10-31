Em vua Anh mất tước hiệu và dinh thự vì dính líu tỉ phú ấu dâm

Theo thông tin từ Điện Buckingham ngày 30.10, Vương tử Andrew đã bị Hoàng gia Anh tước bỏ mọi tước hiệu và bị buộc phải rời khỏi dinh thự Windsor của mình.

Đây là một trong những động thái gây sốc nhất đối với một thành viên hoàng gia Anh trong lịch sử hiện đại, diễn ra trong bối cảnh Vua Charles đang tìm cách giữ khoảng cách với Vương tử Andrew, người có quan hệ với Jeffrey Epstein, một tội phạm tình dục quá cố.

Ông Andrew, 65 tuổi, là em trai của Vua Charles.

Ông đã dàn xếp để kết thúc vụ kiện do bà Virginia Giuffre đệ đơn vào năm 2022, cáo buộc ông lạm dụng tình dục bà khi bà còn là một thiếu niên. Bà Guiffre đã tự tử vào tháng 4 năm nay.

Trong cuốn hồi ký được phát hành sau khi bà mất vào tháng 10, bà Guiffre nói rằng Hoàng tử Andrew tin rằng việc quan hệ tình dục với bà là quyền bẩm sinh của mình.

Vương tử Andrew nói chuyện với Vua Charles vào ngày diễn ra tang lễ của Nữ công tước xứ Kent Katharine, tại London (Anh), ngày 16.9.2025.

ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, đầu tháng này, nhiều tờ báo lá cải của Anh đã công bố thư từ giữa Vương tử Andrew và ông Epstein từ năm 2011. Các tin nhắn tiết lộ ông Andrew đã nói với ông Epstein rằng họ nên “giữ liên lạc chặt chẽ” và rằng họ sẽ “sớm chơi bời thêm”.

Vương tử Andrew bị buộc phải từ bỏ mọi bổn phận hoàng gia vào năm 2019, và sau đó bị tước bỏ mọi liên hệ quân sự và quyền bảo trợ hoàng gia vào năm 2022.

Ông luôn phủ nhận mọi cáo buộc chống lại mình.

Đầu tháng 10, ông bị buộc phải ngừng sử dụng tước hiệu Công tước xứ York, và giờ đây ông chỉ được biết đến với tên gọi Andrew Mountbatten Windsor.

Bên cạnh đó, dinh thự Royal Lodge tại Điền trang Windsor, phía tây London, sẽ không còn là nhà của ông nữa.

Ông đã nhận được thông báo chính thức yêu cầu chuyển khỏi đó. Thay vào đó, ông sẽ chuyển đến một bất động sản tư nhân tại điền trang Sandringham ở miền đông nước Anh.