Epson bổ sung model mới cho dòng máy in trắng đen

Thế hệ máy in EcoTank của Epson đều thân thiện với môi trường Epson cung cấp

Đặt mục tiêu cải tiến để giải quyết những vấn đề thường gặp nhất của người sử dụng, Epson tập trung mang đến những giải pháp in ấn tối ưu nhưng vẫn đảm bảo duy trì tính bền vững trong từng sản phẩm. Với công nghệ "in không nhiệt" cốt lõi, Epson đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu hạn chế tối thiểu tác động đến môi trường thông qua các cải tiến về sản phẩm - điển hình là dòng máy in EcoTank M-Series.



EcoTank M-Series giúp tối ưu hóa chi phí trang in với hiệu suất chai mực cao lên đến 6.000 trang in trắng đen. Ít bộ phận thay thế và linh kiện bền bỉ cũng là một trong những điểm nổi bật của sản phẩm khi có thể bảo đảm chi phí cho người dùng về lâu dài và hạn chế tối thiểu chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng. Đây là dòng máy hoàn toàn phù hợp cho nhiều bộ phận, văn phòng cùng chung một doanh nghiệp. Người dùng có thể dễ dàng bổ sung mực nhờ thao tác đơn giản.

EcoTank M-Series có thiết kế tối giản, nhỏ gọn với kích thước chỉ từ 375x267x161mm và khối lượng từ 3,5kg, giúp tối ưu không gian làm việc và thuận tiện lắp đặt, di chuyển. Sở hữu ưu điểm vượt trội với khả năng khởi động nhanh, rút ngắn thời gian in trang đầu tiên và xử lý dữ liệu, EcoTank M-Series là một lựa chọn hàng đầu cho các ngành y tế, tài chính/ngân hàng, bán lẻ, giáo dục, logistics...

Dòng EcoTank M-Series với điện năng tiêu thụ khoảng 20W tiết kiệm hơn so với các dòng máy in thông thường khi không cần tốn quá nhiều thời gian khởi động, ảnh hưởng tích cực đến yếu tố phát triển bền vững mà các cá nhân và doanh nghiệp của thời đại này đang dành nhiều sự quan tâm.

Với EcoTank M-Series, người dùng có thể in ấn từ xa qua Wifi Direct hoặc WIFI. Với hệ sinh thái Epson Connect cho phép hỗ trợ kết nối và sử dụng nhiều tính năng thông qua các ứng dụng thông minh như Epson Smart Panel hay Epson Creative Print. EcoTank M-Series được bảo hành 4 năm hoặc lên đến 150.000 trang in (tùy điều kiện đến trước).

Dịp này Epson cũng vừa công bố 2 chi nhánh thuộc trung tâm bảo hành FPT tại Cần Thơ và CPN tại Hải Phòng, bổ sung vào số lượng 3 chi nhánh trước đó tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.