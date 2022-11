Epson ra mắt máy in màu phổ thông mới

ColorWorks C4050 có thiết kế nhỏ gọn, vượt trội hơn phiên bản tiền nhiệm C3510 nhờ nâng cấp công nghệ đầu in PrecisionCore TFP Printhead, có thể in ấn nhãn mác thương hiệu, bao bì sản phẩm chất lượng cao có màu sắc và mẫu mã phức tạp.

Công nghệ đầu in PrecisionCore sử dụng chip Micro TFP PrecisionCore, giúp kiểm soát việc phun màu chính xác ở tốc độ cao, đạt chất lượng độ phân giải hình ảnh lên đến 1200x1200 dpi. Dòng máy in C4050 tích hợp tính năng tự động bảo trì đầu in sử dụng công nghệ xác minh đầu phun (NVT) cho phép người dùng đặt thời gian xác định trước để kiểm tra và làm sạch các đầu phun mỗi khi bị nghẽn. Máy in được trên nhiều loại nền, kể cả vật liệu có độ bóng cao, mờ, nhãn cuộn, nhãn gấp liên hóa đơn...





Máy cung cấp tùy chọn kết nối Wi-Fi, tương thích với người dùng Mac và Linux, hỗ trợ phần mềm trung gian như BarTender, NiceLabel and CodeSoft. Người sử dụng cũng có thể truy cập các tính năng tích hợp như hỗ trợ từ cấu hình web của Epson hoặc hỗ trợ bởi Device Admin nếu gặp vấn đề bảo trì. Máy cũng sở hữu một màn hình LCD màu 2,7 inch để cải thiện khả năng hiển thị khi sử dụng.

ColorWorks C4050 của Epson được tung ra thị trường trong bối cảnh dự báo về tốc độ tăng trưởng kép hằng năm của thị trường in ấn bao bì lên đến 16% trong 3 năm tiếp theo. Với những cải tiến công nghệ đáng chú ý trên, Epson tham gia triển lãm ProPak Vietnam 2022 từ ngày 9 - 11.11 tại SECC (Q.7, TP.HCM) để giới thiệu dòng máy in đến khách hàng doanh nghiệp.