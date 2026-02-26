Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Etihad Airways đạt lợi nhuận kỷ lục

Lê Nam
Lê Nam
26/02/2026 17:30 GMT+7

Ngày 26.2, tại TP.HCM, Etihad Airways công bố kết quả tài chính và vận hành năm 2025 với mức tăng trưởng cao nhất kể từ khi thành lập, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp kinh doanh có lãi và xác lập kỷ lục lợi nhuận mới.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế của hãng đạt 2,6 tỉ AED, tương đương khoảng 18.000 tỉ đồng, tăng 47% so với năm 2024. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của hãng hàng không quốc gia Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Tổng doanh thu của hãng đạt 30,7 tỉ AED, tương đương khoảng 218.000 tỉ đồng, tăng 21% so với năm trước. Trong đó, doanh thu vận chuyển hành khách đạt 25,8 tỉ AED, tăng 24%, nhờ công suất khai thác mở rộng và nhu cầu thị trường duy trì tích cực.

Etihad Airways đạt lợi nhuận kỷ lục, cao nhất trong lịch sử hãng- Ảnh 1.

Lợi nhuận sau thuế của hãng đạt 2,6 tỉ AED, tương đương khoảng 18.000 tỉ đồng, tăng 47% so với năm 2024

Năm qua, Etihad thực hiện đợt mở rộng lớn nhất trong lịch sử khi bổ sung 29 tàu bay, nâng tổng đội bay khai thác lên 127 chiếc, bao gồm A321LR, A350, B787 và tái khai thác A380.

Mạng đường bay tăng từ 94 lên 110 điểm đến, tổng lượt cất hạ cánh đạt hơn 105.000 lượt, tăng 17%. Đông Nam Á là một trong những khu vực tăng trưởng nhanh nhất của hãng.

Etihad khai trương 7 điểm đến mới gồm Hà Nội, Medan, Krabi, Chiang Mai, Phnom Penh, Hong Kong và Đài Bắc, qua đó tăng cường kết nối trực tiếp giữa khu vực với Abu Dhabi. Việc đưa vào khai thác dòng máy bay A321LR giúp hãng mở rộng linh hoạt tới các thị trường mới nổi nhưng vẫn duy trì tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp.

Etihad Airways đạt lợi nhuận kỷ lục, cao nhất trong lịch sử hãng- Ảnh 2.

Etihad tuyển mới hơn 3.200 nhân sự trong năm 2025, trong đó có khoảng 1.600 tiếp viên và gần 400 phi công. Tổng lực lượng lao động của hãng đến từ 152 quốc tịch

ẢNH: LÊ NAM

Ông Antonoaldo Neves, Tổng giám đốc Etihad Airways, cho biết năm 2025 là cột mốc quan trọng với kết quả tốt nhất trên mọi chỉ số then chốt, khẳng định chiến lược tăng trưởng dựa trên nền tảng tài chính vững mạnh và nâng cao trải nghiệm hành khách. Etihad giành hơn 25 giải thưởng quốc tế trong năm 2025, bao gồm danh hiệu "Hãng hàng không có trải nghiệm khách hàng hàng đầu thế giới" và chứng nhận "Hãng hàng không toàn cầu 5 sao" của APEX. Tháng 1.2026, AirlineRatings xếp Etihad ở vị trí số 1 thế giới trong nhóm hãng hàng không truyền thống an toàn nhất.

Etihad Airways đạt lợi nhuận kỷ lục, cao nhất trong lịch sử hãng- Ảnh 3.

Etihad Airways thúc đẩy du lịch Abu Dhabi

ẢNH: LÊ NAM

Tại thị trường Việt Nam, một dấu ấn đáng chú ý của Etihad Airways trong năm 2025 là khai trương đường bay thẳng Abu Dhabi - Hà Nội từ ngày 2.11.2025 với tần suất 6 chuyến/tuần, tăng cường kết nối trực tiếp giữa UAE và Việt Nam, thúc đẩy du lịch và thương mại song phương.

Ngoài ra, Etihad và Vietnam Airlines cũng triển khai hợp tác liên danh, cho phép hành khách đặt vé và làm thủ tục một lần để kết nối liền mạch giữa Việt Nam với Trung Đông, châu Âu và châu Phi, đồng thời mở rộng cơ hội du lịch hai chiều giữa Hà Nội và Abu Dhabi. Hợp tác liên danh và đường bay mới giúp du khách Việt Nam thuận tiện khám phá Abu Dhabi và mạng bay quốc tế của Etihad, đồng thời thu hút khách từ UAE và châu Âu đến Hà Nội và các điểm đến tại Việt Nam.

