EU phản ứng mạnh sau khi Mỹ có động thái chống Tòa án Hình sự quốc tế

"Chúng tôi kiên quyết theo đuổi công lý hình sự quốc tế và cuộc chiến chống lại sự bất khả trừng phạt. Các cuộc tấn công hoặc đe dọa chống lại các quan chức được tòa án bầu chọn, nhân viên hoặc những người hợp tác với tòa án, là không thể chấp nhận được", phát ngôn viên EU Anouar El Anouni nhấn mạnh.

Logo và mặt ngoài của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) tại The Hague (Hà Lan) vào ngày 28.3 Ảnh: AFP

Ông Anouni đưa ra tuyên bố trên một ngày sau khi Washington đe dọa ICC bằng các biện pháp trừng phạt và những biện pháp khác, cáo buộc tòa án này gây ra "mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với chủ quyền của Mỹ".

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay họ sẽ gây áp lực lên các quốc gia khác để rút khỏi ICC, đánh dấu một sự leo thang mạnh mẽ trong nỗ lực của Mỹ nhằm cô lập ICC và làm suy yếu sự hỗ trợ chính trị và tài chính dành cho tòa án này, theo AFP.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng chiến dịch mới sẽ "vô hiệu hóa một cách có hệ thống khả năng hoạt động của ICC trong việc: vận hành, nhắm mục tiêu vào các quân nhân hoặc quan chức Mỹ, hoặc đe dọa chủ quyền của Mỹ bằng bất kỳ cách nào khác".

Trước đây, chính quyền Tổng thống Trump đã nhắm mục tiêu vào những thẩm phán ICC mà họ cho là mối đe dọa đối với lợi ích của Mỹ.

Vào tháng 2.2025, ngay sau khi ông Trump trở lại làm chủ Nhà Trắng, Washington đã áp đặt lệnh đóng băng tài sản và cấm đi lại đối với một số quan chức ICC liên quan đến lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về cuộc xung đột ở Dải Gaza.

Mỹ, giống như Israel, chưa phê chuẩn hiệp ước quốc tế thành lập ICC và đã bác bỏ thẩm quyền của tòa án trong các vụ án liên quan đến Mỹ hoặc Israel.

Trong tháng trước, 3 thẩm phán ICC bị chính quyền Tổng thống Trump trừng phạt đã đệ đơn kiện nhà lãnh đạo này và các quan chức cấp cao khác của Mỹ, lập luận những biện pháp áp đặt lên họ là bất hợp pháp, theo AFP.

Được thành lập vào năm 2002, ICC truy tố các cá nhân bị cáo buộc phạm những tội ác nghiêm trọng nhất, trong đó có tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại và tội diệt chủng.