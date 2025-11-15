EU sẽ áp thuế với bưu kiện giá trị thấp từ Trung Quốc

EU ban đầu dự kiến xóa bỏ mức miễn thuế đối với đơn hàng dưới 150 euro (174,93 USD) vào năm 2028, theo Reuters. Tuy nhiên, lượng bưu kiện giá rẻ khổng lồ - phần lớn từ Trung Quốc, cùng phản ứng gay gắt từ doanh nghiệp châu Âu đã khiến khối phải đẩy nhanh lộ trình. Giới quan sát cho rằng EU đang nỗ lực phản ứng trước lo ngại ngày càng tăng về tình trạng hàng Trung Quốc bán phá giá tại châu Âu.

Các container tại cảng Rotterdam ở Hà Lan Ảnh: Reuters

Quyết định này sẽ tác động trực tiếp đến các nhà bán lẻ trực tuyến Trung Quốc như Shein và Temu, những công ty có mô hình kinh doanh phụ thuộc nhiều vào việc vận chuyển số lượng lớn các mặt hàng giá rẻ trực tiếp đến người tiêu dùng châu Âu.

Ủy viên Thương mại EU Maros Sefcovic đề xuất bãi bỏ quy định miễn thuế "de minimis" ngay trong quý 1/2026, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch, và thay thế bằng một "mức phí hải quan tạm thời". Pháp hoan nghênh quyết định này, gọi đó là "bước tiến quan trọng" để bảo vệ người tiêu dùng và thị trường nội địa khỏi hàng hóa kém chất lượng hoặc không tuân thủ tiêu chuẩn EU. Một quan chức EU cho biết 27 nước thành viên sẽ phối hợp tìm giải pháp "đơn giản và tạm thời" nhằm triển khai sớm nhất có thể.

Phía Trung Quốc chưa bình luận về thông tin mới trên. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hy vọng EU sẽ tuân thủ cam kết về tính cởi mở và "cung cấp một môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và không phân biệt đối xử".