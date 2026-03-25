EU siết kiểm soát nông sản nhập khẩu, hàng Việt Nam gặp khó

Sáng nay 25.3, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ NN-MT) tổ chức hội thảo nhằm cập nhật và tìm giải pháp ứng biến trước những thay đổi về chính sách kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (MRL) của EU.

Hồ tiêu và nhiều loại nông sản khác phải thay đổi quy trình sản xuất để đáp ứng yêu cầu mới của thị trường châu Âu ẢNH: Q.T

Điểm đáng chú ý là nguyên tắc "chất bị cấm tại EU thì không được phép tồn dư trong hàng nhập khẩu" đang dần thay thế cơ chế linh hoạt trước đây. Theo đó, EU đề xuất áp dụng mức dư lượng mặc định 0,01 mg/kg - gần như tương đương với ngưỡng "không phát hiện". Mức này sẽ áp dụng với các hoạt chất không được EU phê duyệt hoặc bị đánh giá có nguy hại.

Ngoài ra, EU còn thay đổi cách tiếp cận trong đánh giá rủi ro. Nếu trước đây, tiêu chuẩn dựa trên mức độ phơi nhiễm thực tế, thì nay chuyển sang đánh giá theo đặc tính nguy hại. Chỉ cần 1 hoạt chất có khả năng gây ung thư, rối loạn nội tiết hoặc ảnh hưởng hệ sinh thái, nó có thể bị cấm mà không cần chứng minh nguy cơ cụ thể trong thực tế sử dụng. Trước thời điểm áp dụng quy định mới, EU vẫn cho phép tiêu thụ sản phẩm được sản xuất từ trước, nhưng doanh nghiệp xuất khẩu phải cung cấp bằng chứng thực hiện khuyến nghị, dựa trên thực tế triển khai. Nếu không, lô hàng vẫn có thể bị loại.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Quý Dương, Phó cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết: Từ cuối tháng 1.2026, Cục đã có văn bản gửi địa phương, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp, thông tin về những thay đổi từ phía EU. Đến thời điểm hiện tại, việc tổng hợp ý kiến góp ý từ các bên đang được đẩy nhanh để kịp gửi tới phía châu Âu trước thời hạn. Theo ông Dương, điểm đáng lo ngại là mức siết chặt trong quy định mới có thể tác động trực tiếp đến nhiều nhóm nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Trong đó, rau quả, chè và cà phê là những ngành hàng chịu ảnh hưởng lớn do đặc thù sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất. Một sản phẩm khác là trái vải, đang sắp đến vụ thu hoạch, cũng có thể bị ảnh hưởng.

Để thích ứng tốt hơn với quy định mới, Phó cục trưởng Nguyễn Quý Dương khuyến nghị doanh nghiệp tăng cường kiểm tra hàng hóa trước khi xuất khẩu, coi đây là bước đi gần như bắt buộc nếu muốn giảm nguy cơ bị trả hàng. Một số việc có thể chủ động như lấy mẫu, phân tích theo đúng danh mục hoạt chất mà EU đang kiểm soát. Việc nắm bắt sớm quy định mới sẽ giúp các đơn vị chủ động điều chỉnh quy trình sản xuất, tránh rơi vào thế bị động khi quy định chính thức có hiệu lực.



