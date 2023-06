EVN kêu gọi các nhà máy nhiệt điện chung tay cung ứng điện cho miền Bắc

Đó là thông điệp được ông Trần Đình Nhân, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhấn mạnh tại hội nghị vận hành sản xuất các nhà máy nhiệt điện than khu vực phía bắc, do EVN tổ chức chiều 19.6.

Cung ứng điện cho miền Bắc vẫn còn khó khăn, nhiều nơi phải cắt điện luân phiên Lê Tùng

Hội nghị có 24 chủ đầu tư có nhà máy nhiệt điện than khu vực phía bắc, trong đó có Tổng công ty Phát điện 1, 2, 3 (3 đơn vị thành viên của EVN), Tổng công ty Điện lực - TKV, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam...

Theo EVN, tổng công suất nguồn điện của EVN và các Tổng công ty Phát điện 1, 2, 3 chiếm khoảng 38,4% tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống; phần còn lại là của các chủ đầu tư bên ngoài.

Theo đó, ông Nhân cho rằng, để đảm bảo cung ứng điện cho quốc gia, bên cạnh sự nỗ lực của EVN và các đơn vị thành viên thì các chủ đầu tư nguồn điện ngoài EVN đóng góp vai trò rất quan trọng.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Trần Đình Nhân, Tổng giám đốc EVN, cho biết cung ứng điện cho miền Bắc đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong nhiều thời điểm, EVN các đơn vị đã phải tiết giảm điện để đảm bảo an toàn an ninh hệ thống điện quốc gia.

Nhấn mạnh điện là nguồn lực đầu vào cho nền kinh tế, ông Trần Đình Nhân bày tỏ mong muốn các đơn vị phát điện trong và ngoài EVN chuẩn bị tốt nhất các điều kiện sẵn sàng, độ khả dụng của các tổ máy; chủ động bố trí đủ nguồn nhiên liệu để đáp ứng yêu cầu huy động cao của hệ thống điện nhằm chuẩn bị tốt nhất nguồn điện phục vụ nhu cầu của nền kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân trong 6 tháng cuối năm nay và những năm sau.

"EVN kêu gọi sự chung tay của các nhà máy điện, để góp phần đảm bảo nguồn cung ứng điện cao nhất, đảm bảo tốt nhất chất lượng điện năng cho miền Bắc cũng như đất nước", ông Nhân nói.

Cũng tại hội nghị, EVN đề nghị chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc tăng tần suất kiểm tra, theo dõi vận hành các thiết bị tại chỗ để phát hiện, xử lý sớm các bất thường nếu có, không để xảy ra sự cố. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư chuẩn bị sẵn sàng các phương án, nhân lực, vật tư, thiết bị tại nhà máy để xử lý kịp thời nếu sự cố xảy ra, nhằm khôi phục vận hành tổ máy trong thời gian sớm nhất; chủ động làm việc với các đơn vị cung cấp than để đảm bảo cung cấp đủ, kịp thời nhiên liệu cho sản xuất điện.

Báo cáo của EVN cũng ghi nhận, trong thời gian qua, đa số các nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc phải vận hành liên tục với công suất cao, trong thời gian dài. Do đó, một số nhà máy gặp sự cố dài ngày hoặc thường xuyên vận hành suy giảm công suất với nhiều nguyên nhân như: sự cố thiết bị, tắc than, chất lượng than không đảm bảo, thiết bị cũ dẫn đến suy giảm đặc tính vận hành thiết bị.