EVNHANOI ứng dụng công nghệ số trong việc chăm sóc khách hàng

Vi phạm an toàn hành lang lưới có thể gây hậu quả vô cùng to lớn về tính mạng con người, vật chất cũng như gây gián đoạn cung ứng điện. Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội (EVNHANOI) tăng cường kiểm tra và khuyến cáo người dân, cơ quan, chủ các công trình cần hết sức lưu ý đảm bảo an toàn hành lang lưới điện để đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định.