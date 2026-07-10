Fansipan hút khách nhất trên Agoda

Theo dữ liệu vừa được Agoda công bố, khu du lịch Sun World Fansipan Legend (Sa Pa, Lào Cai) là hoạt động được đặt nhiều nhất tại Việt Nam trên nền tảng này trong giai đoạn từ ngày 1.1 đến 15.6.2026. Kết quả phản ánh xu hướng du khách ngày càng ưu tiên lựa chọn những trải nghiệm đặc sắc thay vì chỉ quan tâm đến nơi lưu trú hay phương tiện di chuyển. Khảo sát được Agoda thực hiện tại 8 thị trường châu Á gồm Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia, Đài Loan và Hồng Kông.

Tại Việt Nam, Sun World Fansipan Legend dẫn đầu lượng đặt chỗ nhờ trải nghiệm cáp treo chinh phục đỉnh Fansipan - nóc nhà Đông Dương. Việc một điểm đến nằm giữa vùng núi Tây Bắc vượt qua nhiều sản phẩm du lịch khác cho thấy du khách đang dành nhiều sự quan tâm hơn cho các hành trình hòa mình vào thiên nhiên, khám phá cảnh quan và văn hóa bản địa.

Bên cạnh cáp treo, khu du lịch này còn thu hút khách với hệ thống công trình văn hóa tâm linh, không gian ngắm mây trên đỉnh Fansipan và khung cảnh núi rừng đặc trưng của Sa Pa. Những yếu tố này góp phần đưa Fansipan trở thành một trong những trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn khi đến Việt Nam.

Nhóm khách Ấn Độ trên đỉnh Fansipan ẢNH: LÊ NAM

Không chỉ riêng Việt Nam, dữ liệu của Agoda cũng cho thấy công viên giải trí vẫn là loại hình chiếm ưu thế tại nhiều thị trường. Disneyland Hồng Kông là hoạt động được đặt nhiều nhất tại Hồng Kông, Tokyo Disney Resort dẫn đầu tại Nhật Bản, còn Lotte World đứng đầu tại Hàn Quốc. Điều này cho thấy sức hút bền vững của các tổ hợp vui chơi quy mô lớn đối với du khách trong khu vực.

Ở Malaysia và Indonesia, các điểm tham quan về đại dương và động vật hoang dã lại được yêu thích hơn. Thủy cung Aquaria KLCC là hoạt động được đặt nhiều nhất tại Malaysia, trong khi Jakarta Aquarium Safari dẫn đầu tại Indonesia. Đáng chú ý, Jakarta Aquarium Safari là điểm tham quan mới nhưng nhanh chóng thu hút lượng lớn khách đặt vé.

Tại Thái Lan, trải nghiệm Skyflyers Giant Swing ở Bangkok đứng đầu về lượng đặt chỗ. Đây là trò đu quay ngoài trời đưa du khách lên độ cao khoảng 135 m để ngắm toàn cảnh thành phố...

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam, cho biết dữ liệu của nền tảng cho thấy du khách châu Á đang có xu hướng thiết kế hành trình xoay quanh những trải nghiệm cụ thể, từ vui chơi tại công viên giải trí, khám phá đô thị đến hòa mình vào thiên nhiên. Xu hướng này cũng cho thấy sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng du lịch. Thay vì chỉ tìm kiếm một nơi nghỉ phù hợp, nhiều du khách hiện ưu tiên xây dựng lịch trình xoay quanh các hoạt động nổi bật tại điểm đến. Điều này mở ra cơ hội cho các địa phương đầu tư phát triển sản phẩm trải nghiệm có giá trị gia tăng, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của khách.

Sun World Fansipan Legend dẫn đầu lượng đặt chỗ trên Agoda tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 ẢNH: LÊ NAM

Nền tảng này hiện cung cấp hơn 300.000 hoạt động du lịch, khoảng 6 triệu cơ sở lưu trú và hơn 130.000 đường bay trên toàn cầu. Việc tích hợp dịch vụ đặt phòng, vé tham quan và các hoạt động trải nghiệm trên cùng một nền tảng được kỳ vọng sẽ giúp du khách thuận tiện hơn trong việc lên kế hoạch cho chuyến đi.