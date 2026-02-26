Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

FBI cảnh báo nạn trộm tiền từ máy ATM bằng mã độc

Vi Trân
26/02/2026 07:40 GMT+7

Cục Điều tra trung ương Mỹ (FBI) đã phát cảnh báo về nạn rút trộm tiền từ những máy ATM bằng mã độc.

Trong bản tin mới đây, FBI cho biết đã có 700 trường hợp rút trộm tiền từ máy ATM tại Mỹ trong năm 2025, gây thất thoát hơn 20 triệu USD, theo kênh NewsNation ngày 25.2. FBI đã xác định được khoảng 1.900 vụ từ năm 2020.

FBI cảnh báo nạn trộm tiền từ máy ATM bằng mã độc - Ảnh 1.

Một người rút tiền từ máy ATM tại Boston (Mỹ)

ẢNH: REUTERS

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng phạm tội cá nhân hoặc đi theo nhóm sẽ sử dụng phần mềm độc hại để can thiệp hệ thống và rút tiền từ máy ATM. Tội phạm chỉ cần cài mã độc Ploutus vào máy ATM để tiền chạy ra mà không cần sử dụng thẻ ngân hàng, tài khoản khách hàng hay lệnh của nhà băng.

"Phần mềm độc hại có thể được sử dụng cho nhiều loại máy ATM của các nhà sản xuất khác nhau với chỉ một vài điều chỉnh nhỏ trong mã nguồn, vì hệ điều hành Windows bị khai thác trong quá trình xâm nhập", FBI nói.

Tuần trước, một bồi thẩm đoàn liên bang tại bang Nebraska truy tố 6 người vì hành vi dùng mã độc để rút tiền từ máy ATM. Bộ Tư pháp Mỹ cho hay vụ truy tố này diễn ra sau vụ việc tương tự vào tháng 12.2025, cáo buộc băng nhóm tội phạm Tren de Aragua thực hiện hàng loạt vụ rút tiền trên khắp cả nước.

"Thông báo khẩn này được đưa ra nhằm khuyến khích các tổ chức thực hiện các bước giảm thiểu nguy cơ được khuyến nghị và nêu rõ thông tin mà công chúng được yêu cầu cung cấp", FBI cho biết.

