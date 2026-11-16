FedEx khai trương nhà ga hàng hóa quốc tế tại Quảng Châu

Nhà ga mới của FedEx tại Quảng Châu (Trung Quốc) có diện tích khoảng 45.000 m², tích hợp các hoạt động lưu kho, phân loại và giám sát hải quan trong cùng một tổ hợp hàng hóa hàng không ẢNH: FEDEX

Ngày 16.11, hãng vận chuyển nổi tiếng Federal Express Corporation (FedEx) đã chính thức khai trương Nhà ga hàng hóa quốc tế số 4 tại sân bay quốc tế Bạch Vân, Quảng Châu (Trung Quốc). Đây là khoản đầu tư nhằm mở rộng năng lực logistics, tăng cường kết nối giữa khu vực vịnh Lớn Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao (GBA), khu vực châu Á - Thái Bình Dương và các thị trường toàn cầu.

Nhà ga mới có diện tích khoảng 45.000 m², tích hợp các hoạt động lưu kho, phân loại và giám sát hải quan trong cùng một tổ hợp hàng hóa hàng không. Theo FedEx, nhà ga mới được trang bị các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và nhận dạng bằng tần số vô tuyến (RFID) nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, khả năng theo dõi lô hàng và độ chính xác trong xử lý với độ chính xác phân loại trên 99%. Bên cạnh đó, kho hàng thông minh chịu sự giám sát của hải quan được tích hợp chứng từ điện tử, khai báo trước và hệ thống cảnh báo thông minh, góp phần rút ngắn thời gian thông quan cho khách hàng.



Ngoài ra, nhà ga được tích hợp các giải pháp tiết kiệm năng lượng như tận dụng ánh sáng tự nhiên, hệ thống chiếu sáng thông minh, xe nâng điện, hạ tầng sạc và hệ thống quản lý năng lượng thông minh, nhằm giảm tác động đến môi trường. Đáng chú ý, hệ thống phân loại thông minh tại đây có khả năng xử lý tối đa 28.000 lô hàng mỗi giờ khi vận hành hết công suất, cao hơn 3 lần năng lực xử lý trước đây. Công suất xử lý hàng hóa hằng năm vượt 100.000 tấn.

FedEx, cho biết năng lực mới sẽ giúp tăng tốc độ xử lý lô hàng, mở rộng khả năng kết nối mạng lưới và cải thiện khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế. Khu vực vịnh Lớn Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao hiện là một trong những trung tâm hàng đầu thế giới về sản xuất, đổi mới sáng tạo và thương mại quốc tế. Theo số liệu được FedEx dẫn lại, trong ba quý đầu năm 2026, 9 thành phố thuộc Trung Quốc đại lục trong khu vực này ghi nhận tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1.260 tỉ USD, chiếm 21% tổng kim ngạch thương mại của Trung Quốc.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, việc FedEx mở rộng năng lực tại Quảng Châu là thông tin đáng chú ý trong bối cảnh thương mại khu vực ngày càng gắn kết. Những doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển quốc tế có thể quan tâm đến sự phát triển của mạng lưới logistics tại các trung tâm thương mại lớn trong khu vực. Tuy nhiên, FedEx chưa công bố thông tin cụ thể về các tuyến vận chuyển mới, thời gian giao hàng hoặc mức cước áp dụng riêng cho thị trường Việt Nam. FedEx hiện có doanh thu hằng năm khoảng 90 tỉ USD và hơn 450.000 nhân viên trên toàn cầu. Tập đoàn đặt mục tiêu đạt trung hòa carbon trong hoạt động vận hành vào năm 2040.