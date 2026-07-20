Festival Biển Khánh Hòa 2026 khép lại rực rỡ

Tối 19.7, tại Quảng trường 2 Tháng 4 (phường Nha Trang), UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ bế mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề "Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế", khép lại 3 ngày diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch sôi động.

Lễ bế mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026 tại Quảng trường 2 Tháng 4 (phường Nha Trang) ẢNH: VĂN CHIẾN

Ngay từ đầu giờ tối, Quảng trường 2 Tháng 4 đã chật kín người dân và du khách đến chờ thưởng thức chương trình nghệ thuật bế mạc, hòa mình vào không khí sôi động trong đêm cuối của Festival Biển Khánh Hòa 2026.

Anh Đoàn Anh Vũ (44 tuổi) cho biết anh cùng gia đình đến từ sớm để chọn vị trí thuận lợi theo dõi chương trình. "Không khí rất sôi động. Tôi mong đêm bế mạc sẽ thật ấn tượng và tiếp tục quảng bá hình ảnh Khánh Hòa đến nhiều du khách hơn", anh Vũ chia sẻ.

Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, ánh sáng và vũ đạo, tạo điểm nhấn trong đêm bế mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026 ẢNH: VĂN CHIẾN

Khép lại sau 3 ngày diễn ra, Festival Biển Khánh Hòa 2026 đã biến Nha Trang thành không gian lễ hội sôi động với hàng loạt chương trình nghệ thuật, carnival đường phố, hoạt động thể thao biển cùng nhiều trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, thu hút đông đảo người dân và du khách trong, ngoài nước.

Chuỗi sự kiện không chỉ góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Khánh Hòa, mà còn tạo thêm động lực thúc đẩy ngành du lịch địa phương phát triển.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết Festival Biển Khánh Hòa 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi là kỳ festival đầu tiên được tổ chức sau khi tỉnh Khánh Hòa thực hiện sáp nhập.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại lễ bế mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026 ẢNH: VĂN CHIẾN

Theo ông Nguyễn Long Biên, thành công của Festival Biển Khánh Hòa 2026 không chỉ lan tỏa tình yêu biển, đảo, thông điệp phát triển xanh và khát vọng hội nhập, mà còn tạo nền tảng để Khánh Hòa tiếp tục đổi mới, đưa Festival Biển trở thành thương hiệu văn hóa biển mang tầm quốc tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Trong khuôn khổ lễ bế mạc, tỉnh Khánh Hòa cũng chính thức ra mắt nền tảng du lịch số, giúp du khách dễ dàng tra cứu thông tin, khám phá các điểm đến và sử dụng các dịch vụ thông minh thông qua mã QR cùng các nền tảng trực tuyến. Đây được xem là một bước tiến trong lộ trình chuyển đổi số của ngành du lịch địa phương, hướng đến nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Dịp này, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng vinh danh 28 doanh nghiệp có nhiều đóng góp vào thành công của Festival Biển Khánh Hòa 2026, đồng thời ghi nhận sự đồng hành của các đơn vị tài trợ, lực lượng phục vụ, tình nguyện viên, nghệ sĩ và các tổ chức tham gia sự kiện.

Đông đảo người dân và du khách theo dõi đêm bế mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026 ẢNH: VĂN CHIẾN

Khép lại Festival Biển Khánh Hòa 2026, điều đọng lại không chỉ là những đêm nghệ thuật rực rỡ hay không khí lễ hội sôi động, mà còn là hình ảnh một Khánh Hòa năng động, giàu bản sắc và khát vọng vươn lên. Từ lợi thế biển cùng những giá trị văn hóa đặc trưng, địa phương đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của du khách, đồng thời hướng tới trở thành địa chỉ tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn trong thời gian tới.