FIFA đề cử siêu phẩm của Sỹ Bách vào tốp bàn thắng đẹp, tiết lộ câu chuyện đặc biệt phía sau

Siêu phẩm đánh gót của tiền đạo Lê Sỹ Bách vào lưới U.17 Bỉ được FIFA đánh giá là ứng viên cho danh hiệu bàn thắng đẹp nhất FIFA U.17 World Cup Qatar 2026. Chân sút sinh năm 2009 cũng tiết lộ câu chuyện phía sau khoảnh khắc thăng hoa này và những mục tiêu lớn trong sự nghiệp.