Thể thao Bóng đá Việt Nam

FIFA và AFC thi nhau khen U.23 Việt Nam: 'Bay như TK1, sút như ĐB7'

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
13/01/2026 02:06 GMT+7

Ngay sau chiến thắng 1-0 của đội tuyển U.23 Việt Nam trước đội tuyển U.23 Ả Rập Xê Út tại VCK U.23 châu Á 2026, trang chủ AFC và fanpage chính thức của FIFA đồng loạt đăng bài, dành nhiều lời khen cho màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Trung Kiên cùng bàn thắng quyết định của Đình Bắc.

AFC hết lời khen ngợi Trung Kiên, ấn tượng bàn thắng Đình Bắc

U.23 Việt Nam đã khép lại vòng bảng VCK U.23 châu Á 2026 theo cách không thể thuyết phục hơn khi đánh bại đội chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út với tỷ số 1-0 ở lượt trận cuối bảng A. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik đứng đầu bảng với 3 trận toàn thắng, đồng thời chính thức giành quyền vào tứ kết. Trong chiến thắng đó, Trung Kiên - Đình Bắc là 2 cá nhân xuất sắc nhất. 

Trong bài tường thuật sau trận, trang chủ AFC dành nhiều lời khen ngợi cho thủ môn Trần Trung Kiên, người được xem là chốt chặn then chốt trong chiến thắng của U.23 Việt Nam. AFC nhấn mạnh: “Thủ môn Trần Trung Kiên đã có màn trình diễn xuất sắc, liên tiếp từ chối các cơ hội rõ rệt của U.23 Ả Rập Xê Út, giúp Việt Nam đứng vững trước sức ép lớn từ đội chủ nhà”.

- Ảnh 1.

Thủ môn Trung Kiên hóa giải tất cả các đường tấn công của đội chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Thực tế trên sân cho thấy U.23 Ả Rập Xê Út là đội kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn, đặc biệt trong hiệp 1. Musab Aljuwayr, Abdulaziz Alelewai hay Salem Alnajdi liên tục thử vận may bằng những cú dứt điểm từ xa lẫn trong vòng cấm. Tuy nhiên, thủ môn Trung Kiên luôn cho thấy sự tập trung, phản xạ nhanh nhạy và khả năng chọn vị trí hợp lý để hóa giải sức ép.

Highlight U.23 Ả Rập Xê Út 0-1 U.23 Việt Nam: Vé tứ kết xứng đáng, chủ nhà bị loại

Đỉnh điểm là tình huống ngay trước giờ nghỉ, khi Thamer Alkhaibari đánh đầu đưa bóng vượt qua tầm với của Trung Kiên nhưng lại dội cột dọc trong gang tấc. Đó cũng là khoảnh khắc may mắn song phản ánh rõ sự kiên cường của hàng thủ U.23 Việt Nam.

- Ảnh 2.

Đình Bắc với khoảnh khắc chói sáng mang về bàn thắng duy nhất cho U.23 Việt Nam ở trận cuối vòng bảng

ẢNH: TED TRẦN

Trang the-afc.com cũng bình luận về bàn thắng của Đình Bắc: "Bất ngờ xảy ra ở phút 64 khi U.23 Việt Nam vươn lên dẫn trước. Từ sai lầm mất bóng của Awad Dahal, Nguyễn Ngọc Mỹ chuyền cho Đình Bắc băng vào vòng cấm rồi tung cú sút chéo góc hiểm hóc, đánh bại thủ môn Hamed Yousef, mở tỷ số cho U.23 Việt Nam".

FIFA làm thơ về Trung Kiên - Đình Bắc

Trong khi đó, fanpage chính thức của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cũng nhanh chóng đăng tải hình ảnh ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U.23 Việt Nam, kèm dòng chú thích ngắn gọn nhưng ấn tượng: “Bay như TK1 (Trung Kiên, áo số 1)/ Sút như ĐB7 (Đình Bắc, áo số 7)”.

- Ảnh 3.

Bài đăng của FIFA

Bài đăng xuất hiện ngay sau trận thắng của U.23 Việt Nam trước đội tuyển U.23 Ả Rập Xê Út, như một sự ghi nhận cho màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Trần Trung Kiên cùng khoảnh khắc tỏa sáng mang tính quyết định của Đình Bắc.

Tin liên quan

Báo Ả Rập Xê Út ca ngợi: 'U.23 Việt Nam xứng đáng thắng vì quá khôn ngoan và đẳng cấp'

Báo Ả Rập Xê Út ca ngợi: 'U.23 Việt Nam xứng đáng thắng vì quá khôn ngoan và đẳng cấp'

Truyền thông Ả Rập Xê Út tỏ ra thất vọng khi đội U.23 bị loại ngay từ vòng bảng U.23 châu Á 2026. Song song đó, các ký giả nước này cũng dành lời khen cho thầy trò HLV Kim Sang-sik, đánh giá U.23 Việt Nam xứng đáng giành ngôi đầu bảng.

Lịch thi đấu tứ kết của U.23 Việt Nam: Gặp đối thủ đến từ Tây Á, giờ ‘lạ’

Thủ môn Trung Kiên nói cực hay khi thắng sốc Ả Rập Xê Út: U.23 Việt Nam không dừng lại ở đây…

Trung Kiên Đình Bắc U.23 Việt Nam U.23 châu Á 2026 Tứ kết
