Dù đang sở hữu danh mục sản phẩm khá đa dạng ở phân khúc xe bán tải với các dòng xe như Maverick, Ranger và F-Series… Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, để tăng sức hút và tiếp cận nhiều khách hàng hơn, Ford đang chuẩn bị bổ sung một mẫu bán tải mới vào danh mục sản phẩm toàn cầu. Mẫu xe mới được Ford định vị dưới Ranger, hướng đến các thị trường quốc tế nhằm cạnh tranh với những dòng xe bán tải giá rẻ đến từ các thương hiệu xe Trung Quốc.

Theo Carscoops, thông tin về mẫu bán tải mới được ông Jim Farley, Giám đốc điều hành (CEO) của Ford tiết lộ trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026. Theo đó, hãng xe Mỹ dự kiến trình làng một mẫu bán tải cỡ trung hoàn toàn mới vào năm 2027, hướng đến các thị trường toàn cầu.

Ford dự kiến trình làng một mẫu bán tải cỡ trung hoàn toàn mới vào năm 2027, hướng đến các thị trường toàn cầu Ảnh: Ford

Đáng chú ý, mẫu xe này được định vị thấp hơn Ford Ranger trong danh mục sản phẩm bán tải toàn cầu của Ford. Đây là bước đi nhằm giúp Ford tiếp cận nhóm khách hàng có ngân sách hạn chế hơn, thay vì chỉ tập trung vào những dòng bán tải có giá bán tương đối cao.

Ông Jim Farley cho biết, Ford kỳ vọng chi phí nguyên vật liệu cơ bản cho mẫu bán tải mới sẽ thấp hơn khoảng 20% so với Ford Ranger hiện tại. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp hãng xây dựng mức giá cạnh tranh, đặc biệt tại những thị trường mà các thương hiệu Trung Quốc đang gia tăng hiện diện.

Lãnh đạo Ford nhấn mạnh mẫu xe mới được phát triển với mục tiêu thu hút thêm khách hàng vào hệ sinh thái xe bán tải của hãng, tương tự cách Ford Maverick từng mở rộng tệp khách hàng tại Mỹ. Tuy nhiên, mức giá bán cụ thể của mẫu xe mới chưa được công bố.

Việc Ford phát triển bán tải giá rẻ không phải động thái ngẫu nhiên. Trong vài năm trở lại đây, các hãng xe Trung Quốc liên tục mở rộng hoạt động kinh doanh ở phân khúc bán tải cỡ trung, đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á, Mỹ Latinh, Nam Phi và Australia.

Ford kỳ vọng chi phí nguyên vật liệu cơ bản cho mẫu bán tải mới sẽ thấp hơn khoảng 20% so với Ford Ranger hiện tại Ảnh: Ford

Lợi thế của các thương hiệu Trung Quốc nằm ở khả năng đưa ra sản phẩm có giá bán cạnh tranh, đồng thời tích hợp nhiều trang bị tiện nghi và công nghệ. Điều này tạo áp lực đáng kể lên những thương hiệu lâu năm vốn có thế mạnh về xe bán tải nhưng thường tập trung vào nhóm sản phẩm giá cao hơn.

Tại nhiều thị trường, người mua bán tải không chỉ sử dụng xe phục vụ công việc mà còn xem đây là phương tiện di chuyển gia đình, du lịch và sử dụng hằng ngày. Vì vậy, những mẫu xe có giá bán dễ tiếp cận, thiết kế hiện đại và trang bị tương đối đầy đủ ngày càng có cơ hội thu hút khách hàng.

Với Ford, Ranger vẫn là một trong những dòng bán tải quan trọng trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, việc bổ sung một mẫu xe nằm dưới Ranger sẽ giúp hãng mở rộng phạm vi cạnh tranh, thay vì để các đối thủ Trung Quốc khai thác gần như toàn bộ nhóm khách hàng vốn quan tâm về giá.

Ford có thể tận dụng nguồn lực từ liên doanh Jiangling Ford tại Trung Quốc Ảnh: Ford

Hiện tại, Ford chưa công bố tên gọi, thiết kế, động cơ hay nền tảng kỹ thuật của mẫu bán tải mới. Địa điểm sản xuất và những thị trường đầu tiên được phân phối cũng chưa được xác nhận. Ford hiện có các cơ sở sản xuất tại Thái Lan, Nam Phi và Argentina. Đây đều là những khu vực có vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất, phân phối xe bán tải của hãng. Vì vậy, khả năng tận dụng hệ thống nhà máy hiện hữu để tối ưu chi phí là một trong những hướng đi có thể được cân nhắc.

Theo Carscoops, một phương án khác là Ford có thể tận dụng nguồn lực từ liên doanh Jiangling Ford tại Trung Quốc. Đáng chú ý, mẫu bán tải JMC Dadao, còn được biết đến với tên gọi Grand Avenue tại một số thị trường, sử dụng khung gầm được phát triển với sự hỗ trợ của Ford. Mẫu xe này có các tùy chọn động cơ xăng tăng áp và diesel, trong đó một số động cơ có nguồn gốc từ Ford. Việc tận dụng một nền tảng sản phẩm sẵn có, sau đó điều chỉnh thiết kế và trang bị, có thể giúp hãng rút ngắn thời gian phát triển cũng như kiểm soát chi phí đầu tư.