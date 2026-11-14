Xe bán tải hãng nào bền bỉ nhất?

Bên cạnh thiết kế, trang bị tiện nghi và khả năng vận hành, độ bền bỉ cũng là yếu tố quan trọng khi người tiêu dùng lựa chọn ô tô, đặc biệt với dòng xe bán tải. Đây là nhóm xe thường xuyên phải đáp ứng nhiều mục đích sử dụng, từ di chuyển hằng ngày, chở người, vận chuyển hàng hóa đến hoạt động trên những cung đường có điều kiện địa hình phức tạp.

Mới đây, Công ty nghiên cứu thị trường và tư vấn mua xe iSeeCars (Mỹ) đã công bố kết quả phân tích nhằm xác định những mẫu xe bán tải có khả năng vận hành bền bỉ nhất. Nghiên cứu tập trung vào tỷ lệ xe có khả năng đạt mốc 250.000 dặm, tương đương khoảng 402.000 km.

Toyota là thương hiệu dẫn đầu danh sách những hãng sản xuất xe bán tải bền bỉ nhất Ảnh: Motor 1

iSeeCars đã phân tích số liệu đo quãng đường từ hơn 41 triệu xe bán tải bán ra tại Mỹ để ước tính những mẫu xe nào có khả năng đạt mốc quãng đường vận hành 250.000 dặm (tương đương khoảng 402.000 km) cao nhất.

Theo kết quả khảo sát của iSeeCars, Toyota là thương hiệu dẫn đầu danh sách những hãng sản xuất xe bán tải bền bỉ nhất. Cụ thể, các mẫu xe bán tải Toyota có xác suất đạt mốc hơn 400.000 km lên tới 26,7%, cao gấp khoảng 2,4 lần mức trung bình toàn phân khúc là 11,1%.

Người Việt mua bao nhiêu ô tô trong nửa đầu năm 2026?

Đứng thứ hai là Honda với tỷ lệ 13,7%. Đây cũng là hai thương hiệu duy nhất trong danh sách có xác suất đạt mốc vận hành nói trên cao hơn mức trung bình của toàn bộ các hãng được iSeeCars khảo sát. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về GMC với 10,7%, Chevrolet đạt 9,8%, Ram đạt 7,5%, Ford đạt 7,2% và Nissan đạt 6,3%.

Kết quả này cho thấy xe bán tải của Toyota đang có lợi thế đáng kể nếu xét riêng về khả năng sử dụng lâu dài. Tuy nhiên, mức chênh lệch giữa các thương hiệu cũng phản ánh rằng không phải tất cả mẫu xe trong cùng một hãng đều có độ bền tương đương nhau.

Chỉ có 7,2% xe Ford có xác suất đạt mốc hơn 400.000 km Ảnh: B.H

Xét theo từng phân khúc, Toyota tiếp tục thể hiện ưu thế ở cả phân khúc bán tải cỡ trung và bán tải cỡ lớn. Trong nhóm bán tải cỡ trung (midsize pickup), Toyota Tacoma đứng đầu với xác suất đạt mốc hơn 400.000 km là 25%, cao gấp đôi tỷ lệ trung bình của phân khúc (12,6%). Xếp thứ hai là Honda Ridgeline với tỷ lệ 13,7%. Trong khi đó, GMC Canyon đạt 8,4%, Ford Ranger và Chevrolet Colorado cùng đạt 6,1%. Nissan Frontier đứng cuối bảng với 5,1%.

Ở phân khúc bán tải cỡ lớn (full-size pickup), Toyota Tundra giữ vị trí dẫn đầu với xác suất đạt hơn 400.000 km lên tới 28,2%, cao gấp 3,1 lần mức trung bình 9,2% của phân khúc. Chevrolet Silverado 1500 đứng thứ hai với 9,8%, tiếp theo là Nissan Titan đạt 9,5% và GMC Sierra 1500 đạt 9,3%. Ford F-150 và Ram 1500 lần lượt đạt 5,2% và 4,2%.

Người mua cần kết hợp thêm các yếu tố về nhu cầu sử dụng, chi phí sở hữu và tình trạng kỹ thuật để lựa chọn mẫu xe bán tải phù hợp Ảnh: B.H

Để có được kết quả, iSeeCars phân tích dữ liệu công-tơ-mét của hơn 41 triệu xe bán tải. iSeeCars tính toán quãng đường di chuyển trung bình của từng mẫu xe theo từng năm tuổi, sau đó sử dụng phương pháp phân tích riêng để ước tính xác suất xe có thể đạt các ngưỡng số km nhất định.

Như vậy, xét theo dữ liệu của iSeeCars, Toyota là hãng xe bán tải bền bỉ nhất khi dẫn đầu về xác suất đạt mốc hơn 400.000 km. Tuy nhiên, người mua cần kết hợp thêm các yếu tố về nhu cầu sử dụng, chi phí sở hữu và tình trạng kỹ thuật để lựa chọn mẫu xe bán tải phù hợp. Đối với người mua ô tô, đặc biệt là xe bán tải đã qua sử dụng, tình trạng thực tế, lịch sử bảo dưỡng, điều kiện vận hành và cách sử dụng trước đó vẫn là những yếu tố cần kiểm tra kỹ lưỡng.