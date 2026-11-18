Sức mua thiếu ổn định trên thị trường ô tô khiến phân khúc xe bán tải tại Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng khi doanh số giảm mạnh trong tháng 10, qua đó khép lại 10 tháng đầu năm 2026 với lượng xe bán ra gần như tương đương cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, bước tiến của Toyota Hilux trong tháng 10 khiến ngôi đầu trong cuộc đua doanh số phân khúc xe bán tải một lần nữa đổi chủ.

Toyota Hilux bám sát Ford Ranger, phân khúc xe bán tải ngày càng kịch tính

Tháng thứ ba liên tiếp ngôi đầu xe bán tải đổi chủ

Bất chấp lượng tiêu thụ đang dần chậm lại, càng trôi về những tháng cuối năm, cuộc đua doanh số ở phân khúc xe bán tải tại thị trường Việt Nam ngày càng kịch tính khi vị trí dẫn đầu liên tiếp chứng kiến những cuộc đổi ngôi.

Cú ngược dòng ngoạn mục trong tháng 10 vừa qua của Toyota Hilux khiến Ford Ranger một lần nữa mất ngôi đầu Ảnh: TOYOTA

Vào tháng 8.2026, Mitsubishi Triton bất ngờ tăng trưởng doanh số nhờ các gói bán hàng theo lô, để lần đầu tiên đạt mốc trên 1.100 xe bán ra trong tháng, qua đó vượt Ford Ranger để chiếm vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, cũng chỉ 1 tháng sau đó, mẫu xe bán tải thương hiệu Mỹ với sức hút, lợi thế cạnh tranh đã được thiết lập, dễ dàng đòi lại ngôi đầu. Những tưởng, bước phục hồi trong tháng 9 sẽ giúp Ford Ranger tạo đà tăng trưởng doanh số trong giai đoạn "chạy nước rút" để bảo vệ ngôi vương. Thế nhưng, cú ngược dòng ngoạn mục trong tháng 10 vừa qua của Toyota Hilux khiến Ford Ranger một lần nữa mất ngôi đầu.

Theo đó, trong tháng 10.2026, doanh số bán Toyota Hilux đạt 941 xe, tăng 515 xe so với tháng trước đó. Trong khi Ford Ranger chỉ bán được 601 xe, giảm 545 xe. Kết quả này giúp Toyota Hilux một lần nữa vươn lên vị trí dẫn đầu, đồng thời khiến phân khúc xe bán tải lần thứ ba trong ba tháng liên tiếp chứng kiến những cuộc đổi ngôi. Toyota Hilux cũng là mẫu xe duy nhất ở phân khúc xe bán tải đạt được mức tăng trưởng dương về mặt doanh số. Qua đó, góp phần thu hẹp khoảng cách với Ford Ranger sau 10 tháng bán hàng đã qua của năm 2026.

Doanh số các mẫu xe bán tải tại Việt Nam Nguồn: VAMA

Mitsubishi sau khi bất ngờ vươn lên trong tháng 8 lại đang trên đà sụt giảm khi chỉ bán được 176 xe, giảm 522 xe so với tháng trước đó. Trong khi, Isuzu D-Max tiếp tục xếp cuối bảng với chỉ 18 xe được giao đến tay khách hàng, giảm 36 xe so với tháng 9.2026.

Doanh số liên tiếp lao dốc, xe bán tải nguy cơ đánh mất nhịp tăng trưởng

Sau nửa đầu năm 2026, xe bán tải là một trong những phân khúc vẫn giữ được mức tăng trưởng ở mức hai con số so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, biến động về sức mua đang khiến lượng tiêu thụ xe bán tải dần chậm lại

Theo số liệu được PV Thanh Niên cập nhật mới nhất từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, trong tháng 10.2026 tổng doanh số phân khúc xe bán tải tại Việt Nam (gồm Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Isuzu D-Max) đạt 1.736 xe, giảm 589 xe tương đương 25,3% so với tháng 9.2026, đồng thời ít hơn 1.186 xe tương đương mức giảm 40,6% so với tháng 10.2025.

Doanh số xe bán tải Tháng 1.2026 2678 Tháng 2.2026 1840 Tháng 3.2026 2658 Tháng 4.2026 1840 Tháng 5.2026 1907 Tháng 5.2026 2091 Tháng 7.2026 1887 Tháng 8.2026 2465 Tháng 9.2026 2325 Tháng 10.2026 1736

Đáng chú ý, tháng 10 vừa qua là tháng bán hàng có kết quả thấp nhất của phân khúc xe bán tải tại Việt Nam tính từ đầu năm 2026 đến nay, đồng thời cũng là tháng thứ hai liên tiếp chứng kiến sự sụt giảm doanh số ở phân khúc này.

Sau 10 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số xe bán tải tại Việt Nam đạt 21.290 xe, gần như tương đương lượng xe bán ra so với cùng kỳ năm ngoái (đạt 21.204 xe). Từ mức tăng trưởng doanh số hơn 10% sau nửa đầu năm 2026, đến nay khi thời gian bán hàng của năm 2026 đang trôi về những tháng cuối, doanh số phân khúc xe bán tải chỉ nhỉnh hơn cùng kỳ năm ngoái 86 xe. Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, các mẫu mã không có nhiều sự thay đổi, cải tiến đáng chú ý, chính sách ưu đãi cũng chưa thật sự tạo được sức hút… phân khúc xe bán tải có nguy cơ kéo dài mạch sụt giảm doanh số trong hai tháng cuối năm 2026. Năm ngoái, lượng tiêu thụ xe bán tải lập kỷ lục với hơn 27.000 xe bán ra tại thị trường Việt Nam.