Ford Ranger tại Việt Nam có thêm bản Sport, giá từ 864 triệu đồng

Từ tháng 5.2023, xe bán tải Ford Ranger tại Việt Nam tăng giá bán và có thêm phiên bản mới mang tên Sport 2.0L 4x4 AT được hãng xe Mỹ định vị nằm dưới 2 biến thể Wildtrak và Raptor.



Ford Ranger Sport 2023 có bộ mâm 18 inch thiết kế riêng

Ford Ranger Sport 2.0L 4x4 AT 2023 có giá từ 864 triệu đồng, phiên bản màu đỏ - cam giá 871 triệu đồng. So với phiên bản Wildtrak, giá bán phiên bản mới này thấp hơn 115 triệu đồng.

Xe trang bị khá đầy đủ với đèn pha LED tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C" quen thuộc, gạt mưa tự động, đèn sương mù trước, gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện và vành hợp kim nhôm 18 inch.

Bên trong Ford Ranger Sport 2.0L 4x4 AT 2023 có vô lăng bọc da, ghế bọc da Vinyl, khởi động bằng nút bấm, chìa khóa thông minh, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 8 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch tương thích hệ thống thông tin giải trí SYNC 4A, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Ngoại hình bản Sport 2.0L 4x4 AT không quá khác biệt so với bản Wildtrak



Trang bị an toàn trên phiên bản Sport 2.0L 4x4 AT có 6 túi khí, phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, camera lùi, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc và hệ thống kiểm soát hành trình.

Như vậy, so với phiên bản Wildtrak, Ford Ranger 2023 phiên bản Sport 2.0L 4x4 AT thiếu đèn pha LED Matrix, điều hòa tự động 2 vùng, màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, phanh đĩa sau, camera 360 độ, cảm biến trước/sau hỗ trợ đỗ xe.

Nội thất phiên bản Sport 2.0L 4x4 AT có trang bị đủ dùng



Ngay cả động cơ trang bị trên Ford Ranger 2023 phiên bản Sport 2.0L 4x4 AT cũng khác biệt so với phiên bản Wildtrak. Theo đó, động cơ trên phiên bản Sport 2.0L 4x4 AT là loại máy dầu 4 xi-lanh, tăng áp đơn, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 405 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh.

Với việc bổ sung phiên bản Sport 2.0L 4x4 AT mới, Ford Ranger 2023 có thêm lựa chọn cho khách Việt không có nhu cầu quá cao về trang bị, đặc biệt là các tính năng an toàn ADAS.