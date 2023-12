Formosa giảm nhập nguyên liệu, Hà Tĩnh thu ngân sách không đạt kế hoạch

Sáng 6.12, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 17 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo tại kỳ họp TÂN KỲ

Theo ông Lĩnh, năm 2023, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh đề ra 29 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu. Dự kiến có 26/29 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 2 chỉ tiêu không đạt, 1 chỉ tiêu không đánh giá (chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh - DTI). Trong đó, tăng trưởng kinh tế đạt 8,05%, đứng thứ 15/63 tỉnh, thành.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 17.422 tỉ đồng, đạt 92% dự toán tỉnh giao và bằng 97% so với năm 2022. Cụ thể, thu nội địa ước đạt 8.300 tỉ đồng, đạt 104% dự toán, bằng 95% cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu ước đạt 9.100 tỉ đồng, đạt 83% dự toán, bằng 98% cùng kỳ.

"Chỉ tiêu tổng thu ngân sách không đạt dự toán do phần thu từ xuất nhập khẩu giảm. Giảm ở đây chủ yếu do Công ty Formosa giảm nhập nguyên liệu. Bên cạnh đó, sản xuất kinh doanh còn khó khăn, đồng thời do thực hiện chính sách miễn giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi", ông Lĩnh lý giải.

Kỳ họp thứ 17 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII TÂN KỲ

Ngoài ra, theo ông Lĩnh, một phần nguyên nhân còn do tuyến đường lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phía Lào bị sạt lở từ tháng 8 nên ảnh hưởng rất lớn đến thu xuất nhập khẩu tại cửa khẩu này (từ tháng 8 đến nay chỉ thu khoảng 3% kế hoạch).

Kết quả thực hiện Đề án thí điểm tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới chưa đạt mục tiêu đề ra của năm 2023 do huy động nguồn lực thực hiện đề án còn khó khăn, nhất là ngân sách T.Ư mới đạt 24% kế hoạch (1.168/4.820 tỉ đồng). Đến nay, toàn tỉnh mới có 2/10 tiêu chí tỉnh nông thôn mới đã hoàn thành, 5/10 tiêu chí đạt 60 - 80%, 3 tiêu chí đạt dưới 50%.

Ông Lĩnh cho hay, năm 2024, Hà Tĩnh dự kiến xây dựng 28 chỉ tiêu, trong đó một số chỉ tiêu trọng tâm như: tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 8 - 8,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 51 triệu đồng/năm; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 17.500 tỉ đồng; phấn đấu 100% huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm đạt 0,6 - 1%...

Dự kiến kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII diễn ra trong 3 ngày, từ 6 - 8.12, nhằm xem xét, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023; kế hoạch, giải pháp năm 2024 và quyết nghị một số cơ chế, chính sách quan trọng.