FPT ghi nhận 15 đơn hàng trên 5 triệu USD từ thị trường nước ngoài

Tập đoàn FPT công bố quý 1/2024 đạt doanh thu 14.093 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.534 tỉ đồng, lần lượt tăng 20,6% và 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 1.798 tỉ đồng, tăng trưởng 20,4%, EPS (Earning Per Share) đạt 1.416 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 19,7% so với năm trước.

Trong đó, khối công nghệ (bao gồm dịch vụ công nghệ thông tin trong nước và dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 60% doanh thu và 45% lợi nhuận trước thuế của toàn tập đoàn. Cụ thể, doanh thu khối công nghệ đạt 8.472 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.155 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 23,8% và 27,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý 1/2024 FPT ghi nhận nhiều đơn hàng lớn từ thị trường nước ngoài FPT

Riêng doanh thu mảng dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài tăng trưởng 28,4%, đạt 6.999 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.115 tỉ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, FPT liên tục thắng thầu 15 dự án lớn (trên 5 triệu USD mỗi dự án) ngay trong 3 tháng đầu năm 2024, tập trung chủ yếu tại thị trường Nhật Bản và châu Á - Thái Bình Dương. Các thị trường trọng điểm đều giữ được đà tăng trưởng cao. Đặc biệt tại thị trường Nhật Bản, bất chấp sự mất giá của yen Nhật, FPT vẫn giữ được đà tăng trưởng cao 44,2% so với cùng kỳ. Tăng trưởng này đến từ nhu cầu chi tiêu lớn cho công nghệ thông tin, đặc biệt là chi tiêu cho chuyển đổi số.

Doanh thu chuyển đổi số từ thị trường nước ngoài trong quý đầu năm nay đạt 2.956 tỉ đồng, tăng trưởng 36% so với cùng kỳ, tập trung vào các công nghệ mới như Cloud, AI/Data Analytics... Bên cạnh đó, mảng dịch vụ công nghệ thông tin trong nước ghi nhận doanh thu đạt 1.472 tỉ đồng (tăng 4,6% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 41 tỉ đồng (tăng 130,1% so với cùng kỳ). Ngoài ra, dịch vụ viễn thông ghi nhận doanh thu đạt 3.885 tỉ đồng, tăng trưởng 5,1% và lợi nhuận trước thuế đạt 805 tỉ đồng, tăng 11,4%...