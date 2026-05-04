FPT Play 'bắt tay' VBF, độc quyền phát sóng giải bóng rổ quốc gia trong 3 năm

Văn Trình
04/05/2026 10:17 GMT+7

FPT Play và Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF) vừa chính thức thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược kéo dài 3 năm (2026 – 2028), mở ra bước chuyển đáng chú ý trong công tác tổ chức, sản xuất và truyền thông các giải đấu bóng rổ trong nước.

Thỏa thuận này không chỉ hướng tới việc nâng cao chất lượng hệ thống giải vô địch quốc gia, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đội tuyển bóng rổ Việt Nam đến đông đảo người hâm mộ. Theo nội dung hợp tác, từ năm 2026, FPT Play sẽ trở thành nhà tài trợ đồng thời là đơn vị bảo trợ truyền thông cho toàn bộ các giải bóng rổ vô địch quốc gia do VBF chủ trì và phối hợp tổ chức. Đáng chú ý, FPT Play nắm quyền sản xuất và phát sóng độc quyền toàn bộ các giải đấu thuộc hệ thống này trong suốt thời gian 3 năm.

Các nội dung thi đấu sẽ được phân phối đa nền tảng, từ IPTV, OTT đến mạng xã hội, giúp người hâm mộ dễ dàng theo dõi trên nhiều thiết bị như Smart TV, điện thoại thông minh, FPT Play Box hay nền tảng trực tuyến. Đây được xem là bước tiến quan trọng nhằm gia tăng độ phủ sóng, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp và sức hút của bóng rổ Việt Nam trong bối cảnh thể thao số đang phát triển mạnh mẽ.

Bóng rổ là một trong những môn thu hút đông đảo người xem

ẢNH: VBF

CĐV sẽ được trải nghiệm trọn vẹn những trận bóng rổ đỉnh cao

Việc hợp tác giữa một đơn vị sở hữu nền tảng công nghệ và nội dung như FPT Play với cơ quan quản lý chuyên môn như VBF được đánh giá là phù hợp với xu hướng. Không chỉ dừng lại ở việc phát sóng, FPT Play còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quy trình sản xuất, đồng thời tích hợp các tính năng cá nhân hóa, tương tác nhằm nâng cao trải nghiệm người xem.

Trước đó, FPT Play đã ghi dấu ấn khi hợp tác cùng Vietnam Basketball Association (VBA) – giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, qua đó xây dựng được lượng khán giả trẻ đông đảo. Việc tiếp tục bắt tay với VBF giúp nền tảng này hoàn thiện hệ sinh thái nội dung bóng rổ, bao phủ từ các giải trẻ, hệ thống vô địch quốc gia đến sân chơi chuyên nghiệp.

Về phía VBF, thỏa thuận dài hạn với FPT Play không chỉ giải quyết bài toán phát sóng mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới. Các giải đấu nhờ đó có điều kiện tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng, đặc biệt là nhóm khán giả trẻ – lực lượng được xem là nền tảng cho sự phát triển lâu dài của bóng rổ Việt Nam. Đồng thời, việc đẩy mạnh truyền thông cho đội tuyển quốc gia cũng góp phần truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu thể thao trong cộng đồng.

Trong năm 2026, hệ thống giải đấu do VBF tổ chức sẽ bao gồm giải vô địch các đội mạnh cùng các giải trẻ ở các lứa tuổi U.16, U.18 và U.20, với cả hai nội dung 5x5 và 3x3 dành cho nam và nữ. Các giải dự kiến diễn ra tại nhiều địa phương như Khánh Hòa, Huế, Đà Nẵng, Tây Ninh và Gia Lai. Đây là những sân chơi quan trọng nhằm phát hiện và bồi dưỡng lực lượng vận động viên kế cận cho đội tuyển quốc gia.

Các trận đấu hấp dẫn sẽ có trên FPT Play

ẢNH:FPT PLAY

Không dừng lại ở phạm vi trong nước, hai bên cũng sẽ phối hợp truyền thông cho đội tuyển bóng rổ Việt Nam trong quá trình tham dự các giải đấu quốc tế thuộc hệ thống của FIBA. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn của VBF nhằm nâng tầm vị thế bóng rổ Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới.

Sự kết hợp giữa năng lực tổ chức của VBF và thế mạnh công nghệ – nội dung của FPT Play được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích mới, góp phần đưa bóng rổ Việt Nam phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững trong những năm tới.

