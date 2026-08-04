Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

FPT Play độc quyền phát sóng PPA Asia 500 - MB Ho Chi Minh Open 2026

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương

FPT Play sẽ độc quyền phát sóng trực tiếp PPA Asia 500 - MB Ho Chi Minh Open 2026, giải pickleball chuyên nghiệp thuộc hệ thống PPA Tour Asia diễn ra từ ngày 6 - 9.8 tại TP.HCM. Giải đấu quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu thế giới, có tổng giá trị giải thưởng 70.000 USD và mang đến cơ hội theo dõi những trận cầu đỉnh cao ngay trên các nền tảng của FPT Play.

Giải đấu quy tụ nhiều ngôi sao pickleball hàng đầu

Sau các chặng đấu tại Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản và Singapore, hệ thống PPA Tour Asia sẽ tiếp tục đến Việt Nam với chặng PPA Asia 500 - MB Ho Chi Minh Open 2026, diễn ra từ ngày 6 - 9.8 tại TP.HCM.

Đây là một trong những giải đấu đáng chú ý của mùa giải khi quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu khu vực và thế giới. Với tổng giá trị giải thưởng 70.000 USD, nhà vô địch nội dung đơn sẽ nhận 2.000 USD, trong khi các nhà vô địch nội dung đôi nhận 5.500 USD, cùng 500 điểm xếp hạng PPA – yếu tố quan trọng trong cuộc đua thứ hạng của mùa giải.

FPT Play độc quyền phát sóng PPA Asia 500 - MB Ho Chi Minh Open 2026- Ảnh 1.

Lý Hoàng Nam sẽ góp mặt

ẢNH: FPT PLAY

Một điểm nhấn khác là địa điểm thi đấu New Sports Club, thuộc City Park - The Global City. Cụm sân được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế với hệ thống sân ngoài trời sức chứa hơn 300 khán giả cùng nhà thi đấu trong nhà TGC Arena được trang bị điều hòa và cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng yêu cầu của các giải đấu chuyên nghiệp.

FPT Play độc quyền phát sóng PPA Asia 500 - MB Ho Chi Minh Open 2026- Ảnh 2.

Trương Vinh Hiển cùng Trương Quân được xếp hạt giống số ba hạng mục đôi nam

ẢNH: FPT PLAY

Giải năm nay còn gây chú ý với sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi bật. Đại diện đáng chú ý nhất của Việt Nam là Lý Hoàng Nam, người sẽ đánh cặp cùng Collin Johns, cựu số 1 thế giới nội dung đôi nam và vừa vô địch PPA Asia 500 Singapore Open 2026. Bên cạnh đó, Trương Vinh Hiển cũng được kỳ vọng tạo dấu ấn khi thi đấu ở cả nội dung đôi nam và đôi nam - nữ.

Ở nhóm tay vợt quốc tế, Jack Wong (Hong Kit Wong) của Hồng Kông sẽ kết hợp với Eunggwon Kim ở nội dung đôi nam, trong khi Robert Stirling và Kenta Miyoshi cũng được đánh giá là những ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

FPT Play phát sóng độc quyền toàn bộ giải đấu

Không chỉ là sân chơi của các tay vợt chuyên nghiệp, PPA Tour Asia còn duy trì mô hình "Play Where the Pros Play", cho phép các nội dung phong trào diễn ra song song với giải chuyên nghiệp. Theo ban tổ chức, giải năm nay dự kiến thu hút hơn 500 vận động viên đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần khẳng định sức hút ngày càng lớn của pickleball tại châu Á.

FPT Play độc quyền phát sóng PPA Asia 500 - MB Ho Chi Minh Open 2026- Ảnh 3.
FPT Play độc quyền phát sóng PPA Asia 500 - MB Ho Chi Minh Open 2026- Ảnh 4.
FPT Play độc quyền phát sóng PPA Asia 500 - MB Ho Chi Minh Open 2026- Ảnh 5.
FPT Play độc quyền phát sóng PPA Asia 500 - MB Ho Chi Minh Open 2026- Ảnh 6.

Các hạt giống ở các hạng mục

ẢNH: FPT PLAY

Việc Việt Nam liên tiếp đăng cai các chặng đấu thuộc hệ thống PPA Tour Asia cũng cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của môn thể thao này trong nước. Bên cạnh phong trào pickleball bùng nổ, người hâm mộ còn có cơ hội trực tiếp theo dõi những tay vợt hàng đầu thế giới thi đấu, qua đó rút ngắn khoảng cách giữa phong trào và thể thao đỉnh cao.

Đồng hành cùng giải đấu, FPT Play sẽ độc quyền phát sóng trực tiếp PPA Asia 500 - MB Ho Chi Minh Open 2026 trên các nền tảng Smart TV, Smart Mobile, PC/Laptop, FPT Play Box và website fptplay.vn từ ngày 6.8, mang đến cho người hâm mộ cơ hội theo dõi trọn vẹn những màn so tài hấp dẫn của giải pickleball hàng đầu châu Á.

Tin liên quan

FC Mobile Việt Nam vươn ra đấu trường thế giới, hướng đến cột mốc lịch sử

FC Mobile Việt Nam vươn ra đấu trường thế giới, hướng đến cột mốc lịch sử

Lần đầu tiên FC Mobile Việt Nam sẽ góp mặt tại một giải đấu quốc tế cấp độ toàn cầu. Hai đại diện xuất sắc của FC Mobile Việt Nam sẽ tranh tài tại FC Pro Mobile Mid-Season Playoffs 2026, giải đấu quy tụ 24 tuyển thủ hàng đầu thế giới đến từ hơn 90 quốc gia và khu vực, cạnh tranh tổng giải thưởng 100.000 USD cùng cơ hội giành vé tới FC Pro Mobile World Championship 2026.

Billiards: Ngược dòng nghẹt thở, Nguyễn Trần Thanh Tạo vô địch PBA, nhận thưởng tiền tỉ

Billiards: Cơ thủ Việt Nam thắng sốc cựu vô địch thế giới, vào chung kết PBA

Khám phá thêm chủ đề

PPA Asia 500 MB Ho Chi Minh Open 2026 FPT Play Pickleball

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận