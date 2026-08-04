FPT Play độc quyền phát sóng PPA Asia 500 - MB Ho Chi Minh Open 2026

Giải đấu quy tụ nhiều ngôi sao pickleball hàng đầu

Sau các chặng đấu tại Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản và Singapore, hệ thống PPA Tour Asia sẽ tiếp tục đến Việt Nam với chặng PPA Asia 500 - MB Ho Chi Minh Open 2026, diễn ra từ ngày 6 - 9.8 tại TP.HCM.

Đây là một trong những giải đấu đáng chú ý của mùa giải khi quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu khu vực và thế giới. Với tổng giá trị giải thưởng 70.000 USD, nhà vô địch nội dung đơn sẽ nhận 2.000 USD, trong khi các nhà vô địch nội dung đôi nhận 5.500 USD, cùng 500 điểm xếp hạng PPA – yếu tố quan trọng trong cuộc đua thứ hạng của mùa giải.

Lý Hoàng Nam sẽ góp mặt ẢNH: FPT PLAY

Một điểm nhấn khác là địa điểm thi đấu New Sports Club, thuộc City Park - The Global City. Cụm sân được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế với hệ thống sân ngoài trời sức chứa hơn 300 khán giả cùng nhà thi đấu trong nhà TGC Arena được trang bị điều hòa và cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng yêu cầu của các giải đấu chuyên nghiệp.

Trương Vinh Hiển cùng Trương Quân được xếp hạt giống số ba hạng mục đôi nam ẢNH: FPT PLAY

Giải năm nay còn gây chú ý với sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi bật. Đại diện đáng chú ý nhất của Việt Nam là Lý Hoàng Nam, người sẽ đánh cặp cùng Collin Johns, cựu số 1 thế giới nội dung đôi nam và vừa vô địch PPA Asia 500 Singapore Open 2026. Bên cạnh đó, Trương Vinh Hiển cũng được kỳ vọng tạo dấu ấn khi thi đấu ở cả nội dung đôi nam và đôi nam - nữ.

Ở nhóm tay vợt quốc tế, Jack Wong (Hong Kit Wong) của Hồng Kông sẽ kết hợp với Eunggwon Kim ở nội dung đôi nam, trong khi Robert Stirling và Kenta Miyoshi cũng được đánh giá là những ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

FPT Play phát sóng độc quyền toàn bộ giải đấu

Không chỉ là sân chơi của các tay vợt chuyên nghiệp, PPA Tour Asia còn duy trì mô hình "Play Where the Pros Play", cho phép các nội dung phong trào diễn ra song song với giải chuyên nghiệp. Theo ban tổ chức, giải năm nay dự kiến thu hút hơn 500 vận động viên đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần khẳng định sức hút ngày càng lớn của pickleball tại châu Á.

Các hạt giống ở các hạng mục ẢNH: FPT PLAY

Việc Việt Nam liên tiếp đăng cai các chặng đấu thuộc hệ thống PPA Tour Asia cũng cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của môn thể thao này trong nước. Bên cạnh phong trào pickleball bùng nổ, người hâm mộ còn có cơ hội trực tiếp theo dõi những tay vợt hàng đầu thế giới thi đấu, qua đó rút ngắn khoảng cách giữa phong trào và thể thao đỉnh cao.

Đồng hành cùng giải đấu, FPT Play sẽ độc quyền phát sóng trực tiếp PPA Asia 500 - MB Ho Chi Minh Open 2026 trên các nền tảng Smart TV, Smart Mobile, PC/Laptop, FPT Play Box và website fptplay.vn từ ngày 6.8, mang đến cho người hâm mộ cơ hội theo dõi trọn vẹn những màn so tài hấp dẫn của giải pickleball hàng đầu châu Á.