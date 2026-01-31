FPT Shop tặng máy tính, tivi cho trẻ em vùng cao

Mường Lạn là xã vùng biên còn nhiều khó khăn, nơi điều kiện học tập của học sinh chủ yếu gắn với lớp học đơn sơ, thiếu thốn trang thiết bị. nhằm góp phần cải thiện điều kiện học tập, giúp học sinh vùng cao từng bước đến gần hơn với công nghệ, FPT Shop phối hợp cùng Đồn Biên phòng Mường Lạn triển khai hoạt động trang bị phòng học công nghệ, tạo thêm điều kiện để học sinh từng bước tiếp cận kiến thức số, mở rộng tầm nhìn và nuôi dưỡng ước mơ vượt ra khỏi núi rừng.

FPT Shop phối hợp cùng Đồn Biên phòng Mường Lạn tổ chức chương trình thiện nguyện tại tỉnh Sơn La ẢNH: BTC

Trong khuôn khổ chương trình, FPT Shop trao tặng 10 máy tính xách tay, 10 máy tính bảng và 5 tivi nhằm hoàn thiện phòng học công nghệ tại Đồn Biên phòng Mường Lạn và điểm trường Bản Khá thuộc Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mường Lạn. Những thiết bị này không chỉ phục vụ việc học tập của học sinh mà còn hỗ trợ thầy cô trong giảng dạy, giúp các tiết học trở nên trực quan, sinh động hơn. Với các em nhỏ nơi đây, phòng học công nghệ không chỉ là nơi học tập, mà còn là cánh cửa mở ra thế giới tri thức rộng lớn hơn.

Gian hàng 0 đồng trao nhu yếu phẩm thiết yếu đến người dân và học sinh vùng biên Sơn La. ẢNH: BTC

Đặc biệt, Gian hàng 0 đồng do các mạnh thường quân FPT Shop chung tay gây dựng đã mang đến nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu cho học sinh và người dân địa phương. Hoạt động lan tỏa tinh thần sẻ chia và gắn kết cộng đồng qua những hành động thiết thực, để lại nhiều khoảnh khắc xúc động giữa người trao và người nhận.

Hoạt động thiện nguyện tại Sơn La là một trong những chương trình trách nhiệm xã hội được FPT Shop triển khai dịp Tết Nguyên đán, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững gắn liền với lợi ích cộng đồng. Thông qua việc đưa công nghệ đến những vùng còn hạn chế điều kiện tiếp cận, FPT Shop mong muốn góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, để mùa xuân hiện diện trọn vẹn hơn, lan tỏa hơn qua cơ hội học tập và những cánh cửa tương lai đang dần mở ra cho thế hệ trẻ nơi biên cương.