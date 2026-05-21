Thế giới

FTC thực thi luật yêu cầu gỡ bỏ deepfake khiêu dâm

Văn Khoa
21/05/2026 05:42 GMT+7

Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) ngày 19.5 bắt đầu thực thi luật Take It Down Act (tạm dịch: Đạo luật Hãy gỡ bỏ), do Tổng thống Donald Trump ký ban hành vào tháng 5.2025, theo AFP.

Luật này yêu cầu các nền tảng công nghệ gỡ bỏ những deepfake khiêu dâm và hình ảnh riêng tư mà không có sự đồng ý của chủ nhân. Deepfake có thể là sản phẩm âm thanh, hình ảnh hoặc video giả trông như thật, được tạo ra nhờ vào các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI).


Deepfake gây ra nhiều rủi ro

FTC nhấn mạnh các nền tảng công nghệ phải thiết lập một quy trình cho phép nạn nhân yêu cầu gỡ bỏ những nội dung như trên, và làm việc này trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu hợp lệ - nếu không sẽ phải đối mặt với các hình phạt. "Chúng tôi sẵn sàng giám sát việc tuân thủ, điều tra các vi phạm và thực thi Đạo luật Hãy gỡ bỏ. Bảo vệ những người dễ bị tổn thương - đặc biệt là trẻ em - khỏi hành vi lạm dụng nguy hiểm này là ưu tiên của cơ quan và chính quyền này", Chủ tịch FTC Andrew Ferguson nhấn mạnh sau khi gửi thư cho hơn 10 công ty công nghệ, trong đó có Meta, TikTok, X và Snapchat.

Các chuyên gia cho hay sự bùng nổ trực tuyến của các deepfake không có sự đồng thuận của nạn nhân đang vượt xa những nỗ lực điều chỉnh công nghệ này trên toàn thế giới do sự phổ biến của các công cụ AI, trong đó có những ứng dụng "làm khỏa thân". Họ cảnh báo rằng những hình ảnh được phát tán mà không có sự đồng ý có thể dẫn đến nạn quấy rối, bắt nạt hoặc tống tiền, đôi khi gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe tâm thần.

